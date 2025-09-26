Στο Παρίσι η Μπέλα Χαντίντ μετά τη νοσηλεία της για τη νόσο του Lyme
Στο Παρίσι η Μπέλα Χαντίντ μετά τη νοσηλεία της για τη νόσο του Lyme
Το μοντέλο δείχνει να αναρρώνει, μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της μέσα από το νοσοκομείο
Μία δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι πραγματοποίησε η Μπέλα Χαντίντ, λίγες ημέρες αφότου έκανε γνωστό ότι νοσηλεύτηκε λόγω επιδείνωσης της νόσου του Lyme, από την οποία πάσχει εδώ και χρόνια.
Το μοντέλο εθεάθη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, δείχνοντας πως αναρρώνει μετά την πρόσφατη νοσηλεία της. Ο φακός την απαθανάτισε να περπατάει σε δρόμο της πόλης φορώντας καφέ καμπαρντίνα, λευκό πουκάμισο και τζιν.
Δείτε τις φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε αναρτήσει στις 18 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα στο Instagram από τη νοσηλεία της κόρης της. Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ φαινόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ άλλες εικόνες την έδειχναν τυλιγμένη με βρεγμένες πετσέτες.
«Όπως θα καταλάβετε βλέποντας την Μπέλα μου να υποφέρει στη σιωπή, αυτό έχει αγγίξει τον βαθύτερο πυρήνα της απελπισίας μέσα μου. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε», έγραψε η Γιολάντα Χαντίντ, χαρακτηρίζοντας την κόρη της «αληθινή πολεμίστρια» μετά από έναν μήνα θεραπείας.
Δείτε τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει
«Το να είμαι τόσο θλιμμένη και άρρωστη, ενώ είχα γύρω μου τις μεγαλύτερες ευλογίες, τα προνόμια, τις ευκαιρίες και την αγάπη, ήταν πιθανότατα το πιο μπερδεμένο συναίσθημα που βίωσα ποτέ», είχε παραδεχτεί.
Το μοντέλο εθεάθη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, δείχνοντας πως αναρρώνει μετά την πρόσφατη νοσηλεία της. Ο φακός την απαθανάτισε να περπατάει σε δρόμο της πόλης φορώντας καφέ καμπαρντίνα, λευκό πουκάμισο και τζιν.
Δείτε τις φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Την ίδια ημέρα, η Χαντίντ μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία, όπου περπατά σε διάδρομο γυμναστικής, δείχνοντας να αισθάνεται καλύτερα. «Απλώς περπατώ αλλά και πάλι! Ξαναβρίσκω την αντοχή μου», έγραψε.
Brave Bella Hadid emerges in Paris after being hospitalized for Lyme disease https://t.co/32BnKCROqa pic.twitter.com/b6ehH0bRuG— Page Six (@PageSix) September 26, 2025
Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε αναρτήσει στις 18 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα στο Instagram από τη νοσηλεία της κόρης της. Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ φαινόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ άλλες εικόνες την έδειχναν τυλιγμένη με βρεγμένες πετσέτες.
«Όπως θα καταλάβετε βλέποντας την Μπέλα μου να υποφέρει στη σιωπή, αυτό έχει αγγίξει τον βαθύτερο πυρήνα της απελπισίας μέσα μου. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε», έγραψε η Γιολάντα Χαντίντ, χαρακτηρίζοντας την κόρη της «αληθινή πολεμίστρια» μετά από έναν μήνα θεραπείας.
Δείτε τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει
«Κανένα παιδί δεν είναι σωστό να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τα αμέτρητα πισωγυρίσματα που έχεις αντιμετωπίσει. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη, σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, όσο κι αν διαρκέσει αυτό» πρόσθεσε.Η Μπέλα Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2013 και από τότε μιλά δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε ανάρτησή της τον Αύγουστο του 2023 είχε περιγράψει την επίδραση που έχει η ασθένεια στη ζωή και την καριέρα της: «Το να ζω σε αυτή την κατάσταση, που χειροτερεύει με τον χρόνο και τη δουλειά, ενώ προσπαθούσα να κάνω περήφανους τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με στηρίζουν, με είχε επηρεάσει με τρόπους που δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω».
«Το να είμαι τόσο θλιμμένη και άρρωστη, ενώ είχα γύρω μου τις μεγαλύτερες ευλογίες, τα προνόμια, τις ευκαιρίες και την αγάπη, ήταν πιθανότατα το πιο μπερδεμένο συναίσθημα που βίωσα ποτέ», είχε παραδεχτεί.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος Lyme ή μπορρελίωση είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια. Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η προσκόλληση, γι’ αυτό είναι σημαντική η γρήγορη αφαίρεση του κρότωνα από το σώμα.
Τι είναι η νόσος του Lyme
Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Η συμπτωματική λοίμωξη έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης. Το πρώιμο δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 60%-90% των περιστατικών. Πρόκειται για ένα ερυθηματώδες εξάνθημα, που εξαπλώνεται σταδιακά περιφερικά, από το σημείο του τσιμπήματος, χωρίς να είναι σημαντικά επηρμένο ή επώδυνο. Εμφανίζεται εντός 2-30 ημερών μετά το τσίμπημα και μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 30 εκατοστά. Διαρκεί συνήθως αρκετές εβδομάδες.
Μερικοί ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν εικόνα συστηματικής «γριπώδους συνδρομής» (αλλά χωρίς σημαντικά αναπνευστικά συμπτώματα), με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγίες, μυαλγίες και διογκωμένους λεμφαδένες, που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και χωρίς εξάνθημα. Το καλόηθες δερματικό «λεμφοκύττωμα από Borrelia» είναι μια ασυνήθιστη δερματική εκδήλωση της πρώιμης λοίμωξης, που συνήθως εντοπίζεται στον λοβό του αυτιού, τη θηλή ή το όσχεο, μπορεί να παραμείνει για μερικούς μήνες εάν δεν ληφθεί θεραπεία. Εάν δεν θεραπευτεί, η λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί και να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (10% των περιστατικών), τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, την καρδιά.
Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, που παρατηρείται έως και στο 12% των ασθενών. Η οξεία νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται με πάρεση προσωπικού νεύρου, λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα, ριζονευρίτιδα. Συνήθως, εμφανίζεται μέσα στις πρώτες περίπου 6 – 12 εβδομάδες της λοίμωξης. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθεί πιο βραδέως εξελισσόμενη ριζοπάθεια σε περίοδο μηνών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος, αλλά συνήθως μειώνεται ταχέως μετά την αντιβιοτική αγωγή.
Άλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλό μεταναστευτικό ερύθημα και διαλείπουσα αρθρίτιδα και καρδίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού. Εκδηλώσεις όψιμης (μη θεραπευμένης) μπορρελίωσης Lyme αφορούν στο δέρμα, το νευρικό ή το μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, μια επίμονη δερματική λοίμωξη που προσβάλλει συνήθως τα άκρα, προκαλώντας φλεγμονή και, τελικά, λέπτυνση του προσβεβλημένου δέρματος με συνοδό νευροπάθεια. Η όψιμη νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται συνήθως ως εγκεφαλομυελίτιδα και μπορεί να μοιάζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Η αρθρίτιδα Lyme προσβάλλει μία μεγάλη άρθρωση, συνήθως του γόνατος.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Καταδικάστηκε 23χρονος που έτρεχε με 100χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι έψαχνε… φαρμακείο
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Καταδικάστηκε 23χρονος που έτρεχε με 100χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι έψαχνε… φαρμακείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα