Στο Παρίσι η Μπέλα Χαντίντ μετά τη νοσηλεία της για τη νόσο του Lyme

την πρόσφατη νοσηλεία της. Ο φακός την απαθανάτισε να περπατάει σε δρόμο της πόλης φορώντας καφέ καμπαρντίνα, λευκό πουκάμισο και τζιν.





Brave Bella Hadid emerges in Paris after being hospitalized for Lyme disease https://t.co/32BnKCROqa pic.twitter.com/b6ehH0bRuG — Page Six (@PageSix) September 26, 2025

Μία δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι πραγματοποίησε ηΤο μοντέλο εθεάθη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, δείχνοντας πως αναρρώνει μετάΤην ίδια ημέρα, η Χαντίντ μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία, όπου περπατά σε διάδρομο γυμναστικής, δείχνοντας να αισθάνεται καλύτερα. «Απλώς περπατώ αλλά και πάλι! Ξαναβρίσκω την αντοχή μου», έγραψε.Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ είχε αναρτήσει στις 18 Σεπτεμβρίου στιγμιότυπα στο Instagram από τη νοσηλεία της κόρης της . Στις φωτογραφίες η Μπέλα Χαντίντ φαινόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ άλλες εικόνες την έδειχναν τυλιγμένη με βρεγμένες πετσέτες.«Όπως θα καταλάβετε βλέποντας την Μπέλα μου να υποφέρει στη σιωπή, αυτό έχει αγγίξει τον βαθύτερο πυρήνα της απελπισίας μέσα μου. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε», έγραψε η Γιολάντα Χαντίντ, χαρακτηρίζοντας την κόρη της «αληθινή πολεμίστρια» μετά από έναν μήνα θεραπείας.

«Κανένα παιδί δεν είναι σωστό να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τα αμέτρητα πισωγυρίσματα που έχεις αντιμετωπίσει. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη, σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, όσο κι αν διαρκέσει αυτό» πρόσθεσε.

Η Μπέλα Χαντίντ διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2013 και από τότε μιλά δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε ανάρτησή της τον Αύγουστο του 2023 είχε περιγράψει την επίδραση που έχει η ασθένεια στη ζωή και την καριέρα της: «Το να ζω σε αυτή την κατάσταση, που χειροτερεύει με τον χρόνο και τη δουλειά, ενώ προσπαθούσα να κάνω περήφανους τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με στηρίζουν, με είχε επηρεάσει με τρόπους που δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω».«Το να είμαι τόσο θλιμμένη και άρρωστη, ενώ είχα γύρω μου τις μεγαλύτερες ευλογίες, τα προνόμια, τις ευκαιρίες και την αγάπη, ήταν πιθανότατα το πιο μπερδεμένο συναίσθημα που βίωσα ποτέ», είχε παραδεχτεί.