Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό είχε σχέση όταν έκανε τη «Χάνα Μοντάνα»
Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό είχε σχέση όταν έκανε τη «Χάνα Μοντάνα»
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στη σειρά από το 2006 έως το 2011
Στην εποχή του έπαιζε στη σειρά «Χάνα Μοντάνα» αναφέρθηκε η Μάιλι Σάιρους, αποκαλύπτοντας με ποιον συνάδελφό της είχε σχέση.
Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Hannah Montana 20th Anniversary Special» και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον Ντίλαν Σπράους, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον πιο χαριτωμένο». Η Σάιρους θυμήθηκε ότι τον ερωτεύτηκε, όταν εκείνη και οι δίδυμοι Σπράους, Ντίλαν και Κολ, συμμετείχαν ταυτόχρονα σε σειρές του Disney Channel. «Ο Ντίλαν ήταν ο εφηβικός έρωτάς μου. Ο μπαμπάς τους μας πήγαινε για σούσι. Και ήταν σαν να λέμε "δύο σε ένα". Κάτι σαν "φέρε και τον αδερφό σου μαζί"».
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στη σειρά «Χάνα Μοντάνα» από το 2006 έως το 2011, ενώ οι δίδυμοι Σπράους εμφανίζονταν στο «The Suite Life of Zack and Cody» (2005–2008) και στο «The Suite Life on Deck» (2008–2011). Τον ίδιο χρόνο, συνεργάστηκαν σε ειδικό επεισόδιο τριών μερών με τίτλο «That’s So Suite Life of Hannah Montana», που συνδύαζε τις σειρές τους με το «That’s So Raven».
Ο Ντίλαν Σπράους, που παντρεύτηκε τη μοντέλο Μπάρμπαρα Πάλβιν τον Ιούλιο του 2023, είχε αναφερθεί στη σχέση του με τη Σάιρους το 2008 στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», λέγοντας ότι ήταν 11 ή 12 χρονών όταν τη γνώρισε, αναφέροντας τότε μόνο ότι είχαν βγει ραντεβού.
Η Σάιρους διατηρούσε σχέση με τον Νικ Τζόνας από το 2006 έως το 2007 και ήρθαν ξανά κοντά το 2009, σχολιάζοντας ότι τα τραγούδια της «Before the Storm» και «7 Things» εμπνεύστηκαν από αυτή τη σχέση. Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν κρατά κακία στον Τζόνας, ο οποίος σήμερα είναι παντρεμένος με την Πριγιάνκα Τσόπρα και έχουν αποκτήσει μαζί την τετράχρονη κόρη τους.
Σήμερα, η Μάιλι Σάιρους είναι αρραβωνιασμένη με τον Μαξ Μοράντο, με τον οποίο είναι μαζί από το 2021. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Hannah Montana 20th Anniversary Special» και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με τον Ντίλαν Σπράους, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον πιο χαριτωμένο». Η Σάιρους θυμήθηκε ότι τον ερωτεύτηκε, όταν εκείνη και οι δίδυμοι Σπράους, Ντίλαν και Κολ, συμμετείχαν ταυτόχρονα σε σειρές του Disney Channel. «Ο Ντίλαν ήταν ο εφηβικός έρωτάς μου. Ο μπαμπάς τους μας πήγαινε για σούσι. Και ήταν σαν να λέμε "δύο σε ένα". Κάτι σαν "φέρε και τον αδερφό σου μαζί"».
Miley Cyrus confirms in the #HannahMontana 20th anniversary special that she dated “The Suite Life of Zack & Cody” star Dylan Sprouse as a teen.— Variety (@Variety) March 24, 2026
Ο Ντίλαν Σπράους, που παντρεύτηκε τη μοντέλο Μπάρμπαρα Πάλβιν τον Ιούλιο του 2023, είχε αναφερθεί στη σχέση του με τη Σάιρους το 2008 στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», λέγοντας ότι ήταν 11 ή 12 χρονών όταν τη γνώρισε, αναφέροντας τότε μόνο ότι είχαν βγει ραντεβού.
Η Σάιρους διατηρούσε σχέση με τον Νικ Τζόνας από το 2006 έως το 2007 και ήρθαν ξανά κοντά το 2009, σχολιάζοντας ότι τα τραγούδια της «Before the Storm» και «7 Things» εμπνεύστηκαν από αυτή τη σχέση. Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν κρατά κακία στον Τζόνας, ο οποίος σήμερα είναι παντρεμένος με την Πριγιάνκα Τσόπρα και έχουν αποκτήσει μαζί την τετράχρονη κόρη τους.
Σήμερα, η Μάιλι Σάιρους είναι αρραβωνιασμένη με τον Μαξ Μοράντο, με τον οποίο είναι μαζί από το 2021. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.
