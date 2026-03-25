Τζέρεμι Μικς: Νέες αποκαλύψεις του «πιο σέξι εγκληματία του κόσμου» για την περίοδο που ήταν φυλακή - Οι φανατικοί θαυμαστές δεν άφηναν τον 5χρονο γιο του να τον δει
Ο πρώην κατάδικος που μετά την αποφυλάκισή του το 2016 έκανε καριέρα ως μοντέλο, μίλησε για τις έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού στα επισκεπτήρια
Τις απρόβλεπτες δυσκολίες που αντιμετώπισε την περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή περιέγραψε ο Τζέρεμι Μικς, γνωστός και ως ο «πιο σέξι εγκληματίας του κόσμου», καθώς οι φανατικοί θαυμαστές του καταλάμβαναν τις περιορισμένες θέσεις επισκέψεων στη φυλακή, αφήνοντας εκτός την οικογένειά του και ειδικότερα τον τότε 5χρονο γιο του.
Το 2014, η φωτογραφία σύλληψής του Μικς κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αστυνομικών στο Στόκτον της Καλιφόρνιας έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δημιουργώντας το hashtag #FelonCrushFriday, μετατρέποντάς τον σε παγκόσμια διαδικτυακή φιγούρα.
Ο πρώην κατάδικος που μετά την αποφυλάκισή του το 2016 έκανε καριέρα ως μοντέλο, μίλησε στο Vidcast «Inside True Crime» του Matthew Cox. Το έντονο ενδιαφέρον των θαυμαστών επηρέασε σημαντικά τη ζωή του, καθώς όπως περιέγραψε οι επισκέψεις στη φυλακή αποτέλεσαν για εκείνον πρόβλημα: «Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι!» θυμάται, καθώς άγνωστα πρόσωπα κατέλαβαν τις δύο εβδομαδιαίες επισκέψεις του στη φυλακή του Σακραμέντο, αφήνοντας την οικογένειά του εκτός. «Η οικογένειά μου δεν μπορούσε να έρθει γιατί εμφανίζονταν τυχαίοι άνθρωποι και ήταν τόσο απογοητευτικό».
Η υπερβολική προσοχή που απέκτησε, προκάλεσε σοβαρές συνέπειες στην οικογενειακή ζωή του. «Ο γιος μου ήταν πέντε ετών και δεν καταλάβαινε γιατί δεν είμαι στο σπίτι και χρειαζόταν να με δει», εξήγησε, θυμίζοντας ότι παρακαλούσε τους θαυμαστές να σταματήσουν να κάνουν τόσο συχνά επισκέψεις.
Δείτε τη συνέντευξή του
Ο Τζέρεμι Μικς απέκτησε έναν γιο το 2010, με την πρώην σύζυγό του, Μελίσα και αργότερα, το 2018 απέκτησε ακόμη ένα παιδί με την Κλόε Γκριν, κόρη του επιχειρηματία Φίλιπ Γκριν.
Ο Μικς αποκάλυψε ακόμη, ότι δεν διέθετε λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν του είπαν ότι είχε γίνει viral, δεν καταλάβαινε ακριβώς τι σήμαινε αυτό. Εξηγώντας πως δεν «καταλάβαινε τις τάσεις και τα social media», άρχισε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της φήμης του όταν είδε τη φωτογραφία του από τη σύλληψη στην τηλεόραση. «Θα έλεγα ότι την τρίτη μέρα… τότε άρχισα να δέχομαι αμέτρητα γράμματα από όλο τον κόσμο. Πιθανώς περίπου 300 γράμματα την ημέρα», θυμάται.
Ο πρώην εγκληματίας πρόσθεσε ότι λάμβανε «γυμνές φωτογραφίες» και «επιταγές» και ότι όλα αυτά ήταν «πάρα πολλά», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαβάσει όλα όσα του έστελναν. «Τότε ξεκίνησε η εχθρότητα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους», είπε. «Στο δικαστήριο, κάθε φορά που έμπαινα στην αίθουσα υπήρχαν 100 δημοσιογράφοι που τσακώνονταν για τις καλύτερες γωνίες λήψης, ενώ ο δικαστής φώναζε. Ήταν σαν ζωολογικός κήπος. Είχα πάει στο δικαστήριο 100 φορές και ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο», περιέγραψε.
Ο Μικς ισχυρίστηκε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «τον ξυλοκοπούσαν για κάποιο διάστημα» και ότι ένιωθε «θυμό» απέναντί τους. Διευκρίνισε ακόμη, ότι ποτέ δεν είχε προβλήματα με τους συγκρατούμενούς του και ότι αν προέκυπταν περιστατικά, «πάντα ήμουν ο στόχος της επίθεσης».
'Hot Felon' claims lovestruck fans fought over limited jail visit slots - leaving his 5-year-old shut out: 'Too much' https://t.co/o0iCgEkO7O pic.twitter.com/ZVpeJQ9dsA— New York Post (@nypost) March 24, 2026
Ο Τζέρενι Μικς φυλακίστηκε κυρίως για κατηγορίες όπλων και για συμμετοχή στη συμμορία Crips, ύστερα από σύλληψή του το 2014 κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στο Στόκτον της Καλιφόρνια. Εκτός από τις κατηγορίες για όπλα, είχε προηγούμενες καταδίκες που αφορούσαν εγκληματικές δραστηριότητες. Μετά τη δίκη, έμεινε περίπου έναν χρόνο στη φυλακή και αποφυλακίστηκε το 2016, ξεκινώντας στη συνέχεια την καριέρα του στον χώρο της μόδας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα