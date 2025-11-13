Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με στέκα με λαμπιόνια και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της - «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά»
Ελένη Ράντου Βασίλης Παπακωνσταντίνου Γενέθλια

Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με στέκα με λαμπιόνια και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της - «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά»

Δείτε την ανάρτηση της ηθοποιού για τα γενέθλια της

Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με στέκα με λαμπιόνια και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της - «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά»
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ελένη Ράντου, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός δέχτηκε ευχές από φίλους και συνεργάτες, ενώ οι κοντινοί της άνθρωποι φρόντισαν να είναι στο πλευρό της. Η Ελένη Ράντου έσβησε τρεις τούρτες γενεθλίων, έχοντας δίπλα της τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο μετρά περισσότερα από 30 χρόνια κοινής πορείας.

Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τη γιορτινή βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά».

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι 29 ετών.

Δείτε την ανάρτηση
Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια με στέκα με λαμπιόνια και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δίπλα της - «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά»



Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

