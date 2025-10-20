Ελένη Ράντου: Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια





Σχολιάζοντας τις αποδράσεις που πραγματοποίησε το καλοκαίρι, η ηθοποιός ανέφερε πως οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας δεν θα πρέπει να απομακρύνουν το άτομο από την αυτοφροντίδα.



Η Ελένη Ράντου παραδέχτηκε λοιπόν, πως τα ταξίδια της δίνουν δύναμη να επιστρέφει πιο σταθερή και ανανεωμένη στο πρόγραμμά της. Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»: εσωτερικής ισορροπίας αναφέρθηκε η Ελένη Ράντου , εξηγώντας πως για εκείνη τα ταξίδια αποτελούν το «αντικαταθλιπτικό» της, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να βρίσκει κανείς το κέντρο του.Σχολιάζοντας τις αποδράσεις που πραγματοποίησε το καλοκαίρι, η ηθοποιός ανέφερε πως οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας δεν θα πρέπει να απομακρύνουν το άτομο από την αυτοφροντίδα.Η Ελένη Ράντου παραδέχτηκε λοιπόν, πως τα ταξίδια της δίνουν δύναμη να επιστρέφει πιο σταθερή και ανανεωμένη στο πρόγραμμά της. Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»:

Στη σημασία της«Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Εγώ έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά τον εαυτό σου. Για μένα το ταξίδι και το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό».