Toy Story 5: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας

το ερώτημα αν τα παιχνίδια μπορούν να επιβιώσουν στην εποχή της ψηφιακής διασκέδασης.





Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026.