Toy Story 5: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας
Toy Story 5: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026
Η Pixar κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Toy Story 5», θέτοντας το ερώτημα αν τα παιχνίδια μπορούν να επιβιώσουν στην εποχή της ψηφιακής διασκέδασης.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026. Το νέο κεφάλαιο δείχνει πώς τα παλιά παιχνίδια έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ πιο εξελιγμένο ανταγωνιστή.
Στο σύντομο βίντεο, με μουσική υπόκρουση το «Never Tear Us Apart» των INXS, ένα νέο πακέτο παραδίδεται στην Μπόνι Άντερσον, τη μικρή αδερφή του Άντι, που είχε κληρονομήσει όλα του τα παιχνίδια στο συναισθηματικά φορτισμένο φινάλε του «Toy Story 3» το 2010.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι, ο Ρεξ, ο κύριος και η κυρία Πατάτα και οι υπόλοιποι ήρωες κοιτούν με αγωνία, η Μπόνι ανοίγει το πακέτο και αποκαλύπτει ένα νέο παιχνίδι, ένα tablet σε σχήμα βατράχου με το όνομα Lilypad, που τη χαιρετά λέγοντας: «Πάμε να παίξουμε». Η ενθουσιώδης αντίδραση της μικρής υποδηλώνει πως τα παλιά παιχνίδια θα πρέπει να αγωνιστούν για να παραμείνουν σημαντικά στη ζωή της.
Στο «Toy Story 5» επιστρέφουν οι γνωστές φωνές των Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ, ενώ νέες προσθήκες στο καστ είναι οι Έρνι Χάντσον, Κόναν Ο’Μπράιαν και Γκρέτα Λι, η οποία δανείζει τη φωνή της στη Lilypad.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026. Το νέο κεφάλαιο δείχνει πώς τα παλιά παιχνίδια έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ πιο εξελιγμένο ανταγωνιστή.
Στο σύντομο βίντεο, με μουσική υπόκρουση το «Never Tear Us Apart» των INXS, ένα νέο πακέτο παραδίδεται στην Μπόνι Άντερσον, τη μικρή αδερφή του Άντι, που είχε κληρονομήσει όλα του τα παιχνίδια στο συναισθηματικά φορτισμένο φινάλε του «Toy Story 3» το 2010.
Δείτε το τρέιλερ
Καθώς ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι, ο Ρεξ, ο κύριος και η κυρία Πατάτα και οι υπόλοιποι ήρωες κοιτούν με αγωνία, η Μπόνι ανοίγει το πακέτο και αποκαλύπτει ένα νέο παιχνίδι, ένα tablet σε σχήμα βατράχου με το όνομα Lilypad, που τη χαιρετά λέγοντας: «Πάμε να παίξουμε». Η ενθουσιώδης αντίδραση της μικρής υποδηλώνει πως τα παλιά παιχνίδια θα πρέπει να αγωνιστούν για να παραμείνουν σημαντικά στη ζωή της.
Στο «Toy Story 5» επιστρέφουν οι γνωστές φωνές των Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ, ενώ νέες προσθήκες στο καστ είναι οι Έρνι Χάντσον, Κόναν Ο’Μπράιαν και Γκρέτα Λι, η οποία δανείζει τη φωνή της στη Lilypad.
Ειδήσεις σήμερα
Ο 25χρονος πήρε αγκαλιά τον 3χρονο για να τον πάει βόλτα, χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν μαζί - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα
Καμμένος: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Ο 25χρονος πήρε αγκαλιά τον 3χρονο για να τον πάει βόλτα, χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν μαζί - Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα
Καμμένος: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς
Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα