Ο Μπαλάσκας είπε «βούλωσέ το» για την Τούνη και το revenge porn - Αντέδρασε η Πετρογιάννη, «να πάρεις πίσω αυτή τη λέξη»
«Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του» είπε ο πρώην αστυνομικός για το βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη σχετικά με την υπόθεση του revenge porn
Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Σταύρο Μπαλάσκα και τη Φωτεινή Πετρογιάννη σχετικά με το βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια, όταν ο πρώην αστυνομικός είπε «βούλωσ’ το» απευθυνόμενος στην Instagrammer.
Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, μίλησε για το ψυχολογικό αποτύπωμα που της έχει αφήσει η τραυματική αυτή εμπειρία. Το στιγμιότυπο προβλήθηκε την Τετάρτη στην εκπομπή «Πρωινό», ωστόσο η συζήτηση που ακολούθησε, προκάλεσε ένταση στο πάνελ.
Ο Σταύρος Μπαλάσκας εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση της Ιωάννας Τούνη να προχωρήσει σε δημόσια εξομολόγηση στα social media. «Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ, κορίτσι μου, έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των υπολοίπων.
«Δεν είναι ωραία λέξη αυτή», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να προσθέτει: «Να την πάρεις πίσω». Τότε, ο αστυνομικός αναλυτής απάντησε: «Την παίρνω πίσω», συνεχίζοντας ωστόσο να επιμένει στην άποψή του.
«Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνούν πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δεν μιλάει η Τούνη. Δεν συμφωνώ ρε παιδιά», είπε.
Η Φωτεινή Πετρογιάννη αντέδρασε, απαντώντας: «Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο». Ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε από τη μεριά του: «Όχι, δεν την βοηθάει», με τη δημοσιογράφο να αναφέρει: «Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις;». Ο αστυνομικός αναλυτής έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας: «Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views».
Η Ιωάννα Τούνη, που τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου εμφανίστηκε στα δικαστήρια, αναφέρθηκε μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, στο παράνομο βίντεο με προσωπικές της στιγμές που φέρεται να διέρρευσαν δύο άτομα το 2017. Όπως είπε, εξακολουθεί να στιγματίζεται κοινωνικά: «Μέχρι σήμερα, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό».
Η Instagrammer ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τη στήριξή τους: «Έλαβα εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μηνύματα, κυρίως από γυναίκες, γεμάτα αγάπη και υποστήριξη. Μου έδωσαν πολύ δύναμη και με συγκίνησαν».
Περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση βλέποντας ξανά τους δύο κατηγορούμενους: «Είναι μια ψυχικά πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός ή με την οικονομική σου κατάσταση».
Η Ιωάννα Τούνη, που τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου εμφανίστηκε στα δικαστήρια, αναφέρθηκε μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, στο παράνομο βίντεο με προσωπικές της στιγμές που φέρεται να διέρρευσαν δύο άτομα το 2017. Όπως είπε, εξακολουθεί να στιγματίζεται κοινωνικά: «Μέχρι σήμερα, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό».
«Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη»
Η Instagrammer ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τη στήριξή τους: «Έλαβα εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μηνύματα, κυρίως από γυναίκες, γεμάτα αγάπη και υποστήριξη. Μου έδωσαν πολύ δύναμη και με συγκίνησαν».
Περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση βλέποντας ξανά τους δύο κατηγορούμενους: «Είναι μια ψυχικά πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός ή με την οικονομική σου κατάσταση».
Η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι «ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα», εξηγώντας πως το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε και διαδόθηκε χωρίς τη συναίνεσή της: «Ο ένας τραβούσε βίντεο χωρίς να το γνωρίζω, ενώ ο άλλος γελούσε και συνέχιζε κανονικά τη συνουσία».
Τέλος, αναφέρθηκε στη μητέρα και τον γιο της: «Δίνω αυτή τη μάχη για να αποκαταστήσω την τιμή και το όνομά μου, στη μνήμη της μαμάς μου και για τον γιο μου, που μια μέρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση στο σχολείο».
Η δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, διεκόπη μετά την κατάθεσή της.
