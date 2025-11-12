Ο Μπαλάσκας είπε «βούλωσέ το» για την Τούνη και το revenge porn - Αντέδρασε η Πετρογιάννη, «να πάρεις πίσω αυτή τη λέξη»

Η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι «ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα», εξηγώντας πως το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε και διαδόθηκε χωρίς τη συναίνεσή της: «Ο ένας τραβούσε βίντεο χωρίς να το γνωρίζω, ενώ ο άλλος γελούσε και συνέχιζε κανονικά τη συνουσία».Τέλος, αναφέρθηκε στη μητέρα και τον γιο της: «Δίνω αυτή τη μάχη για να αποκαταστήσω την τιμή και το όνομά μου, στη μνήμη της μαμάς μου και για τον γιο μου, που μια μέρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση στο σχολείο».Η δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, διεκόπη μετά την κατάθεσή της.