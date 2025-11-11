Yeong-su: Αθωώθηκε ο ηθοποιός του Squid Game για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός αγκάλιασε μια γυναίκα και την άγγιξε ανάρμοστα παρά τη θέλησή της
Ο ηθοποιός του Squid Game, O Yeong-su, αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης από δικαστήριο στη Νότια Κορέα. Ο 81χρονος ηθοποιός είχε κατηγορηθεί το 2022 για σεξουαλική επίθεση σε μία γυναίκα, με τα περιστατικά να φέρονται ότι έλαβαν χώρα το 2017.
Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ο Yeong-su αγκάλιασε τη γυναίκα και την άγγιξε ανάρμοστα παρά τη θέλησή της. Το 2024 είχε βρεθεί ένοχος και είχε καταδικαστεί σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή, ωστόσο είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, το δικαστήριο ανέτρεψε την ποινή, επισημαίνοντας ότι η μνήμη του φερόμενου θύματος μπορεί να είχε «αλλοιωθεί» λόγω του χρονικού διαστήματος που είχε περάσει από το περιστατικό.
Σύμφωνα με το BBC, το φερόμενο θύμα είχε υποβάλει καταγγελία το 2021, αλλά η υπόθεση είχε κλείσει τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, για να ανοίξει ξανά κατόπιν αιτήματος του θύματος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι υπήρχε «αμφιβολία» για το αν ο Yeong-su είχε διαπράξει την επίθεση, σημειώνοντας πως «υπάρχει πιθανότητα η μνήμη του θύματος να έχει αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου».
Παρά την αθώωσή του, αναφέρθηκε ότι ο ηθοποιός είχε ζητήσει συγγνώμη από το θύμα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας ακατάλληλης συμπεριφοράς στο παρελθόν. Το φερόμενο θύμα εξέφρασε αργότερα τη διαφωνία του με την απόφαση, δηλώνοντας πως αυτή δεν θα «ακυρώσει την αλήθεια ούτε θα σβήσει τον πόνο που υπέστη».
«Παρά τη σημερινή απόφαση, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια μέχρι τέλους», ανέφερε μέσω της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών Womenlink. Μετά την αθώωσή του, ο Yeong-su δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι νιώθει «ευγνωμοσύνη προς το δικαστήριο για τη σοφή κρίση του».
Ο Yeong-su έγινε διεθνώς γνωστός μετά τη συμμετοχή του στο Squid Game, το δυστοπικό δράμα που παρουσιάζει ανθρώπους να ανταγωνίζονται σε θανατηφόρες εκδοχές παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών. Το 2022 έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης ηθοποιός που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον Καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Σειρά, για την ερμηνεία του στην πρώτη σεζόν της σειράς του Netflix.
'Squid Game' Star O Yeong-su Acquitted of Sexual Misconduct by South Korean Appeals Court https://t.co/f80oAqh0js— Variety (@Variety) November 11, 2025
