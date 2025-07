Το Netflix αποχαιρετά το Squid Game με ένα βίντεο - «Τέλος παιχνιδιού, ευχαριστούμε που παίξατε»

Κλείσιμο

Το Netflix επιβεβαίωσε το οριστικό τέλος της νοτιοκορεατικής επιτυχίας « Squid Game », δημοσιεύοντας στις 16 Ιουλίου ένα τρέιλερ με τίτλο «Goodbye», αμέσως μετά το φινάλε του τρίτου κύκλου.Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού παρουσιάζει εμβληματικές σκηνές από τη σειρά και ολοκληρώνεται με τη φράση «Game over. Thank you for playing» (τέλος παιχνιδιού, ευχαριστούμε που παίξατε), επισημαίνοντας πως πρόκειται για το κλείσιμο της σειράς.Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το υποτιθέμενο αμερικανικό spin-off, ειδικά μετά την cameo εμφάνιση τηςΩστόσο, ο δημιουργός του «Squid Game», Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter πως η σκηνή δεν γράφτηκε για να προετοιμάσει το έδαφος για νέα σειρά: «Δεν είχα καμία πρόθεση να αφήσω ανοιχτό το τέλος για μελλοντική εξέλιξη», ανέφερε, εξηγώντας πως ο ρόλος της Μπλάνσετ είχε συμβολικό χαρακτήρα, θέτοντας στο προσκήνιο τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση μέσα από τις δομές εξουσίας.Ακόμη κι αν φήμες ήθελαν τον Ντέιβιντ Φίντσερ να συμμετέχει σε πιθανό αγγλόφωνο reboot, ο Χουάνγκ υπογράμμισε ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική πληροφόρηση από την πλατφόρμα. «Το μόνο που γνωρίζω είναι όσα διαβάζω στον Τύπο. Αν τελικά προχωρήσει και ειδικά αν το αναλάβει ο Φίντσερ, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον», είπε χαρακτηριστικά.