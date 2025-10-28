Τζουντ Λο: Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της κόρης του Ίρις πριν από το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret
Το νεαρό μοντέλο περπάτησε πρώτη φορά στην πασαρέλα του διάσημου fashion show το 2019

Ελένη Μήτση
Ιδιαίτερες απαιτήσεις φέρεται να είχε η κόρη του Τζουντ Λο,  Ίρις πριν από την πρώτη της εμφάνιση στο σόου της Victoria’s Secret.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το 25χρονο σήμερα μοντέλο ζήτησε από τους βοηθούς της να της βρουν συγκεκριμένα μπισκότα και ροφήματα από διαφορετικά καταστήματα πριν από το ντεμπούτο της στο διάσημο fashion show του 2019.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, το νεαρό μοντέλο έδωσε εντολή στην ομάδα της να της αγοράσει «ειδικά γλυκίσματα» για να απολαύσει μετά το σόου. «Η Ίρις είχε ζητήσει από την ομάδα της να βρει συγκεκριμένα μπισκότα από ένα φούρνο και ροφήματα από άλλο κατάστημα», λέει η πηγή.

Η κόρη του Τζουντ Λο βρέθηκε στη σκηνή μαζί με γνωστά ονόματα της μόδας, όπως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η Λίλα Μος, κόρη της Κέιτ Μος και του εκδότη Τζέφερσον Χακ. Παρότι η εμφάνισή της σχολιάστηκε θετικά, η ίδια δέχτηκε επικρίσεις για τη φερόμενη συμπεριφορά της στα παρασκήνια.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά από μία άλλη αναφορά, σύμφωνα με την οποία μια σερβιτόρα υποστήριξε πως η Ίρις είχε πει τη φράση «ξέρεις ποια είμαι εγώ;» ενώ περίμενε να εξυπηρετηθεί σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης — δήλωση που η ίδια φέρεται να απέρριψε ως «ψευδή είδηση».

Ο Τζουντ Λο είναι πατέρας επτά παιδιών. Με τη Σέιντι Φροστ έχει τους γιους Ράφερτι και Ρούντι, καθώς και την Ίρις, ενώ έχει αποκτήσει την κόρη του Σοφία με το μοντέλο Σαμάνθα Μπερκ και την Άντα με την τραγουδίστρια Κάθριν Χάρντινγκ. Από το 2019 είναι παντρεμένος με τη Φιλίπα Κόαν, με την οποία έκανε δύο ακόμη παιδιά, τα οποία το ζευγάρι κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή του το 2009 στο περιοδικό «Parade», ο Λο είχε δηλώσει: «Το να είσαι πατέρας μετράει. Παλιά κοιμόμουν μέχρι το μεσημέρι, αλλά δεν είναι κακό να ξυπνάς στις 7 για να τους ετοιμάσεις πρωινό. Η κόρη μου με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι αν κάτι μπορεί να σε κάνει πραγματικό άντρα, είναι να σε “λυγίσει” ένα μικρό κορίτσι».

Ο Βρετανός ηθοποιός δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη συζήτηση περί νεποτισμού  και συγκεκριμένα για τα παιδιά διασήμων που εισέρχονται εύκολα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ελένη Μήτση

