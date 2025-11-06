Η Τζόαν Κόλινς αποχαιρετά την Πολίν Κόλινς: Δεν ήταν μόνο μια φανταστική ηθοποιός, αλλά και μια ξεχωριστή φίλη
Η Τζόαν Κόλινς αποχαιρετά την Πολίν Κόλινς: Δεν ήταν μόνο μια φανταστική ηθοποιός, αλλά και μια ξεχωριστή φίλη
Οι δύο γυναίκες είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Time of Their Lives» που κυκλοφόρησε το 2017
Το δικό της «αντίο» στην Πολίν Κόλινς, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 85 της χρόνια, θέλησε να πει η Τζόαν Κόλινς. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στην ταινία «The Time of Their Lives» που κυκλοφόρησε το 2017.
Η Κόλινς προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από την οποία υπογράμμισε το ταλέντο και τον επαγγελματισμό της συναδέλφου της, που τα τελευταία χρόνια της ζωής της έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκισνον, ενώ στάθηκε και στη φιλία που τις έδενε.
Αποχαιρετώντας την Πολίν Κόλιν, η διάσημη ηθοποιός έγραψε στη δημοσίευσή της: «Είμαι τόσο λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο της Πολίν Κόλινς. Δεν ήταν μόνο μια φανταστική ηθοποιός και γενναιόδωρη συμπρωταγωνίστρια, αλλά και μια καλή, αστεία, χαρούμενη και πραγματικά ξεχωριστή φίλη. Η καρδιά μου είναι κοντά στην οικογένειά της».
Δείτε την ανάρτησή της
