Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ για τον σύζυγό της: Λατρεύω να σε βλέπω κάθε μέρα
Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ για τον σύζυγό της: Λατρεύω να σε βλέπω κάθε μέρα
Σε αγαπώ βαθιά, πάντα και για πάντα, έγραψε για τον Μπράιαν Χάλισεϊ με αφορμή τα γενέθλιά του
Τα 47α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο σύζυγος της Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, Μπράιαν Χάλισεϊ, και εκείνη έκανε μια ανάρτηση στα social media για να του στείλει και δημόσια τις ευχές της.
Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία του που τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2013. Τότε είχαν μετακομίσει γεμάτοι ενθουσιασμό στο πρώτο τους σπίτι, πριν ακόμα παντρευτούν. Η Χιούιτ εξέφρασε επίσης την αγάπη της προς το πρόσωπο του άντρα της, τονίζοντας πως λατρεύει να τον βλέπει κάθε μέρα.
Θέλοντας να του ευχηθεί έγραψε: «31 Οκτωβρίου 2013. Αγαπώ αυτή τη φωτογραφία γιατί πάντα συνειδητοποιώ πόσο τυχερή είμαι που κάθομαι απέναντί σου. Τότε δεν ήσουν ακόμη σύζυγος ή πατέρας, αλλά ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί μόλις είχαμε μετακομίσει στο πρώτο μας σπίτι και είχαμε μόλις τελειώσει το παιδικό δωμάτιο της Ότομν. Τρία απίστευτα παιδιά, σχεδόν 12 χρόνια γάμου τώρα και ακόμα λατρεύω να σε βλέπω κάθε μέρα. Αυτή η χρονιά ήταν τρελή, αλλά σε είχαμε ως βράχο μας. Σε αγαπώ βαθιά. Πάντα και για πάντα. Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτηση
Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία του που τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2013. Τότε είχαν μετακομίσει γεμάτοι ενθουσιασμό στο πρώτο τους σπίτι, πριν ακόμα παντρευτούν. Η Χιούιτ εξέφρασε επίσης την αγάπη της προς το πρόσωπο του άντρα της, τονίζοντας πως λατρεύει να τον βλέπει κάθε μέρα.
Θέλοντας να του ευχηθεί έγραψε: «31 Οκτωβρίου 2013. Αγαπώ αυτή τη φωτογραφία γιατί πάντα συνειδητοποιώ πόσο τυχερή είμαι που κάθομαι απέναντί σου. Τότε δεν ήσουν ακόμη σύζυγος ή πατέρας, αλλά ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί μόλις είχαμε μετακομίσει στο πρώτο μας σπίτι και είχαμε μόλις τελειώσει το παιδικό δωμάτιο της Ότομν. Τρία απίστευτα παιδιά, σχεδόν 12 χρόνια γάμου τώρα και ακόμα λατρεύω να σε βλέπω κάθε μέρα. Αυτή η χρονιά ήταν τρελή, αλλά σε είχαμε ως βράχο μας. Σε αγαπώ βαθιά. Πάντα και για πάντα. Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο
Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα