Κατερίνα Λέχου: Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία
Την άποψή της για την εικόνα που οφείλει να παρουσιάζει κάποιος εξέφρασε η Κατερίνα Λέχου. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι το να φροντίζει ένα άτομο την εμφάνισή του δεν συνιστά σημάδι κοκεταρίας. Αντιθέτως, σύμφωνα με εκείνη, αποτελεί ένδειξη πολιτισμού.
«Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λέχου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.
Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, τονίζοντας ότι δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Όπως είπε, προτεραιότητά της είναι να επικεντρώνεται στο παρόν, περιμένοντας την ίδια στιγμή για όσα θα φέρει το μέλλον. «Δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μου αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
