Κατερίνα Λέχου: Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία
GALA
Κατερίνα Λέχου εμφάνιση

Κατερίνα Λέχου: Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η ηθοποιός

Κατερίνα Λέχου: Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία
Γεωργία Κοτζιά
15 ΣΧΟΛΙΑ
Την άποψή της για την εικόνα που οφείλει να παρουσιάζει κάποιος εξέφρασε η Κατερίνα Λέχου. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι το να φροντίζει ένα άτομο την εμφάνισή του δεν συνιστά σημάδι κοκεταρίας. Αντιθέτως, σύμφωνα με εκείνη, αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. 

«Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λέχου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, τονίζοντας ότι δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Όπως είπε, προτεραιότητά της είναι να επικεντρώνεται στο παρόν, περιμένοντας την ίδια στιγμή για όσα θα φέρει το μέλλον.  «Δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μου αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ

Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει

Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Γεωργία Κοτζιά
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης