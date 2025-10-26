Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η Καμίλα Μέντες και ο Ρούντι Μανκούσο αρραβωνιάστηκαν μετά από τρία χρόνια σχέσης
Η ηθοποιός κοινοποίησε στα social media φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της
Αρραβωνιάστηκαν μετά από τρία χρόνια σχέσης η Καμίλα Μέντες και ο σύντροφός της Ρούντι Μανκούσο, με την ηθοποιό να κοινοποιεί την ευχάριστη είδηση στα social media.
Η Μέντες προχώρησε σε μία δημοσίευση το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αναρτώντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που δέχτηκε. «Αρραβωνιάστηκα τον καλύτερό μου φίλο» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με το «People» το ζευγάρι γιόρτασε το χαρμόσυνο γεγονός, σε πάρτι στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες. Κατά την είσοδό τους στο ξενοδοχείο, ο Μανκούσο ανακοίνωσε τον αρραβώνα στους φωτογράφους, πριν δώσει ένα φιλί στο μάγουλο της μέλλουσας συζύγου του.
Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και επιβεβαιώθηκε δημοσίως τέσσερις μήνες αργότερα, όταν η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια selfie, στην οποία ο Μανκούσο τη φιλούσε.
