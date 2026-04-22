Ο Χριστοδουλίδης τάπωσε τον Σαρλ Μισέλ: Να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια
Αφορμή της ανάρτησης του Σαρλ Μισέλ ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν για την τουρκική επιρροή

Η Τουρκία από το 1974 κατέχει τμήμα της Κύπρου που συνιστά πλέον ευρωπαϊκή επικράτεια υπενθύμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος αναφέρθηκε με θετικό τρόπο εγκώμιο στην Τουρκία για τη σχέση της με την Ευρώπη.

Αφορμή της ανάρτηση του Μισέλ ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την τουρκική επιρροή.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχολίασε ότι «η Τουρκία είναι
- βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ
- κεντρικός εταίρος στο μεταναστευτικό
- "διάδρομος" στο ενεργειακό
- μείζων παίκτης στο αμυντικό στο πλευρό της Ευρώπης
- και σοβαρός περιφερειακός παίκτης
Η Ευρώπη δεν γίνεται πιο δυνατή με το να θέτει διπλά πρότυπα και να απλοποιεί την πραγματικότητα».

Η απάντηση του Κύπριου προέδρου ήλθε λίγες ώρες αργότερα: «Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλά για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια».

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε παρέμβασή της τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αμβούργο για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit, εξέφρασε την υποστήριξή της στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε μάλιστα ότι «πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα».
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

