Κυανόκρανοι του ΟΗΕ αντικατέστησαν το κατεστραμμένο άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, δείτε βίντεο
Το άγαλμα του Ιησού που καταστράφηκε από Ισραηλινό στρατιώτη στο χωριό Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου αντικαταστάθηκε με νέο, το οποίο προσφέρθηκε από την ιταλική δύναμη της UNIFIL
Το άγαλμα του Ιησού που είχε καταστραφεί από Ισραηλινό στρατιώτη στο χωριό Ντέμπελ, στον νότιο Λίβανο, αντικαταστάθηκε με νέο άγαλμα, δωρεά στρατιωτών της ιταλικής δύναμης της Ειρηνευτικής Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).
Παράλληλα, και ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην παράδοση νέου αγάλματος μετά το περιστατικό, το οποίο ωστόσο ήταν μικρότερο σε μέγεθος και διέφερε αισθητικά από το αρχικό.
Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ότι το άγαλμα που προσφέρθηκε από τους κυανόκρανους της UNIFIL προσεγγίζει περισσότερο την αρχική μορφή του κατεστραμμένου έργου.
Στις ίδιες εικόνες καταγράφεται και το άγαλμα που παραδόθηκε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), το οποίο φαίνεται να μεταφέρεται από κατοίκους της περιοχής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινήθηκε σε διαφορετικό σημείο.
Italian UNIFIL forces in Lebanon replaced the crucifix destroyed by an Israeli soldier using a heavy sledgehammer in the town of Debel, southern Lebanon, installing a new one pic.twitter.com/6EEMk96o3k— Creativity (@Creativity15778) April 23, 2026
