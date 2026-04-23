Μιχάλης Σηφάκης σε Μαντίσα Τσότα στο Survivor: Θεωρώ ότι από τα κορίτσια έχεις τη λιγότερη αντίληψη
Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω, είναι η άποψή του, μένω εκεί, απάντησε η παίκτρια
Τις αγωνιστικές επιδόσεις της Μαντίσα Τσότα σχολίασε ο Μιχάλης Σηφάκης στο «Survivor», με τον ίδιο να εκφράζει δημόσια την άποψή του, υποστηρίζοντας ότι υστερεί σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας.
Στο συμβούλιο του νησιού της Τρίτης 22 Απριλίου, η αντιπαράθεση που καταγράφηκε ανάμεσα στους δύο παίκτες, αποτύπωσε το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα των Αθηναίων.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή μια τοποθέτηση που είχε προηγηθεί εκτός κάμερας, κατά την οποία η Μαντίσα Τσότα φέρεται να είχε χαρακτηριστεί ως η πιο αδύναμη αγωνιστικά παίκτρια. Ο Μιχάλης Σηφάκης επανήλθε στο θέμα και δημόσια, επαναδιατυπώνοντας την άποψή του: «Αν πάρουμε καθαρά τα ματς, πάλι θα θεωρώ ότι από τα κορίτσια έχεις τη λιγότερη αντίληψη, ας το πω πιο ευγενικά, στον στόχο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαντίσα Τσότα στάθηκε στη λογική των επιλογών της ομάδας στα αγωνίσματα, θέτοντας ερώτημα για τη συχνότητα συμμετοχής της, επισημαίνοντας: «Όταν δεν με διαλέγατε στα πρώτα, έμπαινα μόνο στα δεύτερα. Γιατί;», με τον Μιχάλη Σηφάκη να απαντά πως «δεν έβρισκες τον στόχο» και ότι αυτό επηρέαζε τη συνολική στρατηγική. Παρά την αμφισβήτηση των επιδόσεών της, η ίδια επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, κρατώντας χαμηλούς τόνους και σημειώνοντας: «Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω, είναι η άποψή του, μένω εκεί».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα