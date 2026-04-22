Ο αδερφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει ο ηθοποιός: «Οικογενειακή υπόθεση σήμερα;»
Στον τηλεοπτικό αέρα συναντήθηκαν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο αδερφός του. Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την οποία παρουσιάζει ο ηθοποιός, ταξίδεψε στη Ρόδο, εκεί όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης.
Αφού μίλησε για το padel club που διατηρεί στο νησί, συνέχισε αναφερόμενος στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον οποίο, όπως είπε, χαρακτηρίζει η ταπεινότητα και η γνησιότητα. Όπως εξήγησε, η σχέση των δυο τους μοιάζει περισσότερο φιλική παρά αδερφική. «Ο Γιάννης έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός, γνήσιος. Πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε περισσότερο φιλαράκια παρά αδέρφια», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
«Ο αδελφός μου φαίνεται να με αγαπάει πάρα πολύ γιατί ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από κάτι, έχει πρηστεί από την κορτιζόνη και νιώθει άβολα», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αφού προβλήθηκε το βίντεο, ενώ απευθυνόμενος σε εκείνον, συμπλήρωσε: «Αδελφέ, τι έγινε; Σε βγάλαμε live; Οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή σήμερα;» για να ακολουθήσει στη συνέχεια μία ζωντανή συνομιλία ανάμεσα στα δύο αδέρφια.
Ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης έκανε επίσης μία αναφορά στη συνήθειά τους να πηγαίνουν για ψάρεμα και δήλωσε περήφανος και ευτυχισμένος για όσα έχει πετύχει ο ηθοποιός. «Ο Γιάννης λέει ότι εγώ είμαι πιο τυχερός ψαράς. Τα συγκεκριμένα ψαρέματα που κάνει τώρα, που τα έχει αναβαθμίσει, δεν τα ξέρω εγώ καλά. Στα ψαρέματα όμως που κάναμε πιο παλιά, ήταν καλύτερος μια ο ένας και μια ο άλλος. Λίγο περισσότερο εγώ. Το σίγουρο είναι ότι καμαρώνω για εκείνον. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για ό,τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.
