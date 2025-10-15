H Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως δεν ένιωθε συναισθηματικά και οικονομικά ασφαλής στον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ

Παρά ταύτα, επαίνεσε την οικογένειά της που δεν προσπάθησε να την αναγκάσει να τερματίσει τον γάμο της και της έδωσε χώρο να πάρει τις δικές της αποφάσεις: «Ήξεραν ότι είχα πολλή αγάπη και σεβασμό για αυτή τη σχέση και τέσσερα μωρά, και ότι θα έκανα τα πάντα για να δουλέψει πραγματικά».Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι φοβόταν πως το κοινό θα στρεφόταν εναντίον της επειδή άφηνε τον Κάνιε Γουέστ, ενώ φαινόταν να βρίσκεται στη δίνη μιας κρίσης ψυχικής υγείας, αλλά ότι δεν θεωρεί το τέλος του γάμου «αποτυχία», σημειώνοντας ότι πέρασαν χρόνια μαζί και έχουν τέσσερα παιδιά.