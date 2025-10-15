Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
H Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως δεν ένιωθε συναισθηματικά και οικονομικά ασφαλής στον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ
Έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου για να γίνω καλύτερη μαμά, δήλωσε η 44χρονη τηλεπερσόνα
Τους λόγους που την οδήγησαν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, βάζοντας τέλος στον «τοξικό» γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ παρουσίασε η Κιμ Καρντάσιαν.
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, που υπήρξε παντρεμένη με τον 48χρονο ράπερ από το 2014 έως το 2022, ήταν καλεσμένη στο podcast «Call Her Daddy» και εξήγησε ότι αρχικά την τράβηξε η ευφυΐα του, τονίζοντας ότι περνούσαν πολύ ωραία μαζί. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα άλλαξαν όταν ο 48χρονος ράπερ —που έχει μιλήσει δημόσια για τους αγώνες του με την ψυχική υγεία— άρχισε να στρέφεται εναντίον της τότε συζύγου του και της οικογένειάς της.
«Όταν κάποιος έχει το πρώτο του επεισόδιο, θέλεις να είσαι πολύ υποστηρικτικός, να βοηθήσεις να το αντιμετωπίσει και να είσαι εκεί γι’ αυτόν. Αλλά όταν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές που πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά υγιείς και ωφέλιμες, γίνεται πραγματικά δύσκολο να συνεχίσεις σε μια σχέση που μπορεί να είναι τοξική», σημείωσε.
Η 44χρονη τηλεπερσόνα πρόσθεσε ότι το γεγονός πως είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά έκανε πολύ πιο δύσκολη την απομάκρυνση από τον γάμο της και ότι έμεινε γιατί ήθελε να πιστεύει πως εκείνος θα βελτιωνόταν. Το 2016, ο Κάνιε Γουέστ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή ύστερα από νοσηλεία λόγω ψυχιατρικού επείγοντος. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι έγινε λανθασμένη διάγνωση.
Όταν όμως τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν, η Κιμ κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει και να δείξει στα παιδιά τους «ένα καλό παράδειγμα θέσπισης ορίων». Εξομολογήθηκε μάλιστα ότι η δική της ψυχική υγεία άρχισε να επιβαρύνεται κατά τη διάρκεια του γάμου. «Έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου για να γίνω καλύτερη μαμά για όλους», δήλωσε. «Και νομίζω ότι όταν μεγαλώσουν όλοι θα μπορέσουν να το καταλάβουν και να το δουν αυτό».
Όσον αφορά στη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, μοιράστηκε: «Δεν μου άρεσε να μιλά κάποιος άσχημα για τα παιδιά μου, τη γιαγιά τους, τις θείες τους — όλα αυτά τα συναισθήματα. Αν κάποιος νιώθει έτσι, τότε δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Να βγάζει προς τα έξω πολλά προσωπικά πράγματα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη στιγμή που ο Γουέστ αποκάλυψε ότι η Καρντάσιαν είχε σκεφτεί την άμβλωση όταν έμειναν έγκυοι για πρώτη φορά.
Η Καρντάσιαν περιέγραψε επίσης την ανασφάλεια που ένιωθε στο πλευρό του πρώην συζύγου της. «Απλώς να μην αισθάνομαι ασφαλής συναισθηματικά ή ακόμη και οικονομικά… Δηλαδή, είχαμε πέντε Lamborghini και θα γύριζα σπίτι και θα είχαν εξαφανιστεί. Και θα έλεγα, “Α, που είναι όλα τα αυτοκίνητά μας; Το καινούργιο μου αυτοκίνητο;” Και θα ήταν σαν, “α, τα χάρισε σε όλους τους φίλους του”», τόνισε.
«Και μετά θα ξαναγύριζα σπίτι και, σε μια άλλη φάση, θα είχαμε πάλι πέντε Λαμποργκίνι και μετά θα ξυπνούσε σε άλλο επεισόδιο και θα είχαν πάλι χαθεί όλα», συμπλήρωσε. «Αλλά δεν ήξερες τι θα πάρεις από εκείνον όταν ξυπνούσες. Κι αυτό είναι ένα πραγματικά ανησυχητικό συναίσθημα. Είναι έλλειψη σταθερότητας».
Επίσης, πρόσθεσε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βλέπει τον Κάνιε Γουέστ να στοχοποιεί την οικογένειά της στα διαβόητα ξεσπάσματά του στο Twitter. «Ήταν πραγματικά δύσκολο να βλέπω την οικογένειά μου να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο κι εγώ να λέω, “συγγνώμη, παιδιά”, και παρ’ όλα αυτά να μένω», θυμήθηκε. «Ο κόσμος δεν μπορούσε να μην το βλέπει. Νομίζω ότι αποστασιοποιήθηκα πολύ και υπήρχαν τόσες στιγμές που απλώς ήμουν πολύ σιωπηλή προσπαθώντας να τα βάλω όλα σε μια τάξη».
Παρά ταύτα, επαίνεσε την οικογένειά της που δεν προσπάθησε να την αναγκάσει να τερματίσει τον γάμο της και της έδωσε χώρο να πάρει τις δικές της αποφάσεις: «Ήξεραν ότι είχα πολλή αγάπη και σεβασμό για αυτή τη σχέση και τέσσερα μωρά, και ότι θα έκανα τα πάντα για να δουλέψει πραγματικά».
Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι φοβόταν πως το κοινό θα στρεφόταν εναντίον της επειδή άφηνε τον Κάνιε Γουέστ, ενώ φαινόταν να βρίσκεται στη δίνη μιας κρίσης ψυχικής υγείας, αλλά ότι δεν θεωρεί το τέλος του γάμου «αποτυχία», σημειώνοντας ότι πέρασαν χρόνια μαζί και έχουν τέσσερα παιδιά.
