Η Κιμ Καρντάσιαν έκλεισε τα 45 - Οι φωτογραφίες από το παρελθόν με την αδερφή της, Κόρτνεϊ
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν της ευχήθηκε κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν
Μία ανάρτηση έκανε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για να τιμήσει την αδερφή της, Κιμ για τα 45α γενέθλιά της, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Η 46χρονη μοιράστηκε στα social media ένα καρουζέλ φωτογραφιών που απαθανατίζουν την Κιμ Καρντάσιαν μέσα στα χρόνια.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ανέβασε αρχικά, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τις δυο τους να ποζάρουν πλάτη με πλάτη, έχοντας το ίδιο καρέ κούρεμα. Στη συνέχεια, πέρασε σε μια χιουμοριστική εικόνα, όπου εμφανίζονται με μακιγιάζ που τους δίνει γερασμένη όψη.
Στις υπόλοιπες φωτογραφίες περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την παιδική τους ηλικία, όπου η μητέρα τους, Κρις Τζένερ κρατάει την Κόρτνεϊ και την Κιμ στα χέρια της και άλλα, που τις δείχνει μεγαλύτερες να ποζάρουν σε μπικίνι στην πισίνα.
Η μεγαλύτερη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτησή της με την εξής λεζάντα: «Καλύτερες φίλες για πάντα». Στη συνέχεια, μοιράστηκε ακόμα μια φωτογραφία σε Instagram stories, πάνω στην οποία έγραψε: «Σ’ αγαπώ για πάντα και πάντα».
