Ο Ρομέο Μπέκαμ είναι ξανά μαζί με την Κιμ Τέρνμπουλ, την κοπέλα που φέρεται να προκάλεσε ρήξη στη σχέση με τον αδερφό του
Ο 23χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ επιβεβαίωσε τη σχέση του με την DJ έξι μήνες μετά τον χωρισμό τους
Έξι μήνες μετά τον χωρισμό τους, ο Ρομέο Μπέκαμ επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με την Κιμ Τέρνμπουλ, την κοπέλα που φέρεται να είχε προκαλέσει ρήξη στη σχέση με τον αδερφό του, Μπρούκλιν, καθώς είχαν έναν σύντομο δεσμό στο παρελθόν.
Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής και μοντέλο είχε ήδη προκαλέσει φήμες επανασύνδεσης όταν έκανε «like» σε ανάρτηση της Κιμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ωστόσο, επιβεβαίωσε οριστικά ότι είναι ξανά μαζί, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους στα stories του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι είχε χωρίσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν η διαμάχη μέσα στην οικογένεια Μπέκαμ φέρεται να είχε επηρεάσει τη σχέση τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ είχαν χρησιμοποιήσει την 25χρονη Κιμ ως «αποδιοπομπαίο τράγο» στη μεταξύ τους ένταση, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω πίεση στη σχέση της με τον Ρομέο.
Οι δυο τους είχαν συνδεθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024 και επισημοποίησαν τη σχέση τους στα social media έναν μήνα αργότερα. Ο Ρομέο είχε κάνει «like» σε ανάρτηση της DJ από το Λονδίνο, στην οποία η ίδια εμφανιζόταν στα παρασκήνια φωτογράφισης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εκείνος είχε αλληλεπιδράσει με περιεχόμενο της Κιμ μετά τον χωρισμό τους τον Απρίλιο.
Λίγο νωρίτερα, το ζευγάρι είχε εντοπιστεί μαζί στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, ενώ ο Ρομέο έκανε «like» σε φωτογραφία της Κιμ με μαγιό που η ίδια είχε ανεβάσει λίγες ημέρες αργότερα.
Η σχέση τους είχε διαρκέσει επτά μήνες και χώρισαν λίγο πριν από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Φίλοι του ζευγαριού είχαν δηλώσει τότε ότι ο χωρισμός ήταν «φιλικός» και δεν σχετιζόταν με τη διαμάχη της Νίκολα Πελτζ με την οικογένεια: «Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν θα ήθελαν να πιστεύει κανείς ότι χώρισαν εξαιτίας της Νίκολα και του Μπρούκλιν, γιατί αυτό δεν ισχύει».
Τα ίδια πρόσωπα πρόσθεσαν ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των δύο νέων ήταν ο βασικός λόγος του χωρισμού: «Η Κιμ έχει μια πολύ απαιτητική καριέρα ως DJ και ο Ρομέο επίσης εργάζεται σκληρά, κάνει πολλά ταξίδια, γεγονός που δυσκόλευε τη σχέση τους».
Η Κιμ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της οικογενειακής έντασης όταν η Νίκολα Πελτζ ισχυρίστηκε ότι αισθανόταν άβολα με την παρουσία της, υπονοώντας ότι η DJ είχε στο παρελθόν σχέση με τον Μπρούκλιν.
Αν και η Κιμ και ο Μπρούκλιν είχαν υπάρξει «πολύ κοντά» για ένα διάστημα, πηγές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ τους ερωτική σχέση. Η ίδια είχε διαψεύσει δημόσια τις φήμες, δηλώνοντας: «Δεν υπήρξα ποτέ, με κανέναν τρόπο και σε καμία χρονική στιγμή, ρομαντικά εμπλεκόμενη με το πρόσωπο που αναφέρεται».
