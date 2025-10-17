Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Κλειώ Δενάρδου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μαγεύτηκα από εκείνη, ήταν τόσο γλυκό πλάσμα
Κλειώ Δενάρδου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μαγεύτηκα από εκείνη, ήταν τόσο γλυκό πλάσμα
Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη συνεργασία της με την αείμνηστη ηθοποιό στην ταινία «Το δόλωμα»
Τις στιγμές που συναναστράφηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη θυμήθηκε η Κλειώ Δενάρδου. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την αείμνηστη ηθοποιό στην ταινία «Το δόλωμα», αλλά και στη φορά που πήγε στο θέατρο για να παρακολουθήσει παράστασή της.
Η Κλειώ Δενάρδου εξομολογήθηκε πως μαγεύτηκε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν τη συνάντησε στα γυρίσματα της ταινίας του Αλέκου Σακελλάριου και έκανε λόγο για ένα πολύ γλυκό πλάσμα που ήξερε πώς να φερθεί στους γύρω του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη στιγμή που για πρώτη φορά είδε από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η Αλίκη, την οποία έφερε αγκαλιά ένας βοηθός από το γύρισμα. Για να μην πατήσει τα πόδια της κάτω, για να μην κουραστεί… ξέρω εγώ, αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη, μαγεύτηκα που την είδα», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη η Κλειώ Δενάρδου ανέτρεξε στη συνάντησή τους στο θέατρο μετά από μια παράσταση της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Όπως είπε, παρότι η σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου περιβαλλόταν από πιο νεαρές γυναίκες, εκείνη κατάφερνε να ξεχωρίζει.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Και ήταν μία άλλη φορά, εγώ φτασμένη τραγουδίστρια που πήγα στο θέατρο της, ένα καλοκαίρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμάμαι το μπαλέτο ήταν όλο φρέσκα κοριτσάκια και το μάτι σου ήταν σε εκείνο το πλάσμα. Κι όταν πήγα να τη συγχαρώ, άτολμη εγώ και μου είπε: “Ήρθατε εσείς και τραγούδησα εγώ μπροστά σας;” Και λέω τι μου λέει τώρα;. Και λέω τι γλυκό πλάσμα ήταν αυτό. Αυτό με αφόπλισε πραγματικά. Ήξερε πώς να φερθεί η κοπέλα αυτή».
Η Κλειώ Δενάρδου εξομολογήθηκε πως μαγεύτηκε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν τη συνάντησε στα γυρίσματα της ταινίας του Αλέκου Σακελλάριου και έκανε λόγο για ένα πολύ γλυκό πλάσμα που ήξερε πώς να φερθεί στους γύρω του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη στιγμή που για πρώτη φορά είδε από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η Αλίκη, την οποία έφερε αγκαλιά ένας βοηθός από το γύρισμα. Για να μην πατήσει τα πόδια της κάτω, για να μην κουραστεί… ξέρω εγώ, αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη, μαγεύτηκα που την είδα», περιέγραψε.
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Και ήταν μία άλλη φορά, εγώ φτασμένη τραγουδίστρια που πήγα στο θέατρο της, ένα καλοκαίρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμάμαι το μπαλέτο ήταν όλο φρέσκα κοριτσάκια και το μάτι σου ήταν σε εκείνο το πλάσμα. Κι όταν πήγα να τη συγχαρώ, άτολμη εγώ και μου είπε: “Ήρθατε εσείς και τραγούδησα εγώ μπροστά σας;” Και λέω τι μου λέει τώρα;. Και λέω τι γλυκό πλάσμα ήταν αυτό. Αυτό με αφόπλισε πραγματικά. Ήξερε πώς να φερθεί η κοπέλα αυτή».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα