Φωτεινή Πετρογιάννη για τον πατέρα της: Θα είμαστε πάντα μαζί

Ο πατέρας της δημοσιογράφου έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Γεωργία Κοτζιά
Σε μια ανάρτηση για τον πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, προχώρησε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» μία μέρα μετά, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε η συνεργάτιδά του από το τηλεοπτικό πλατό.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η δημοσιογράφος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκείνη φαίνεται καθισμένη στη σέλα ενός ποδηλάτου, ενώ ο πατέρας της στέκεται πίσω της, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τη δημοσίευσή της



