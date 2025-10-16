Φωτεινή Πετρογιάννη για τον πατέρα της: Θα είμαστε πάντα μαζί
Φωτεινή Πετρογιάννη για τον πατέρα της: Θα είμαστε πάντα μαζί
Ο πατέρας της δημοσιογράφου έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Σε μια ανάρτηση για τον πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, προχώρησε η Φωτεινή Πετρογιάννη. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» μία μέρα μετά, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε η συνεργάτιδά του από το τηλεοπτικό πλατό.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η δημοσιογράφος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.
Στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκείνη φαίνεται καθισμένη στη σέλα ενός ποδηλάτου, ενώ ο πατέρας της στέκεται πίσω της, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τη δημοσίευσή της
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η δημοσιογράφος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή τους φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.
Στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκείνη φαίνεται καθισμένη στη σέλα ενός ποδηλάτου, ενώ ο πατέρας της στέκεται πίσω της, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της. «Νταντάκι μου, σ’αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τη δημοσίευσή της
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα