Φωτεινή Πετρογιάννη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της - «Είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια» είπε ο Γιώργος Λιάγκας
Η δημοσιογράφος απουσίαζε από τη θέση της στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό», με τον παρουσιαστή να εξηγεί τον λόγο
Δύσκολες στιγμές βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη, αφού ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. Η συνεργάτιδά του απουσίαζε από το πάνελ, με τον παρουσιαστή να εξηγεί τον λόγο στο τηλεοπτικό κοινό.
Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο πατέρας της συνεργάτιδάς του τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνταν από μία αρρώστια, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα παραπάνω λεπτομέρειες. Έφυγε από τη ζωή την ώρα του φαγητού, με τον θάνατό του να είναι κάτι τελείως αναπάντεχο για την οικογένειά του. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εύβοια.
«Η Φωτεινή χθες το απόγευμα μετά τη λήξη της εκπομπής έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα. Είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Ήρθε στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο, εκεί που ήμασταν λίγοι καλοί φίλοι και χαρήκαμε με τη χαρά της Φωτεινής, άρα έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαφτίσια. Δεν ήταν κάτι που περίμεναν. Ήταν κάτι ξαφνικό. Έφυγε την ώρα του φαγητού ο άνθρωπος. Τα συλληπητήριά μας στη Φωτεινή δημόσια. Οι σκέψεις μας είναι με τη Φωτεινή αυτές τις ώρες. Είμαστε στο πλευρό της, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Είναι δύσκολες ώρες αυτές. Η κηδεία θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Εύβοια», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.
