Ο Τζέιμς Νόρτον θα υποδυθεί τον μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν

ΤονΣύμφωνα με το «Deadline», ο Νόρτον θα αναλάβει τον ρόλο του, ο οποίος ανακάλυψε τους Beatles το 1961 και υπήρξε καθοριστική μορφή στην καριέρα τους έως τον πρόωρο θάνατό του το 1967, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημες λεπτομέρειες, το στούντιο Sony, που έχει αναλάβει την παραγωγή, δεν έχει προβεί σε σχόλια.Το φιλόδοξο πρότζεκτ του Μέντες αποτελείται από τέσσερις αυτόνομες, αλλά αλληλένδετες ταινίες, καθεμία από τις οποίες θα αφηγείται την ιστορία των Beatles μέσα από την οπτική ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος. Το σχέδιο ανακοινώθηκε το 2024, ενώ οι πρώτες ταινίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2028. Όπως έχει δηλώσει ο Μέντες, πρόκειται για «μια ενιαία αφήγηση μέσα από τέσσερις διαφορετικές φωνές».Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Apple Corps – η εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles – παραχωρεί τα δικαιώματα βιογραφικού και μουσικού περιεχομένου για κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη σε σενάριο.Ο Τζέιμς Νόρτον είναι γνωστός από τις συμμετοχές του σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ έχει διακριθεί και στο θέατρο. Ήταν υποψήφιος για βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA) το 2015 για τον ρόλο του πρώην κατάδικου στη σειρά «Happy Valley».Τον ρόλο του Μπράιανέχουν ενσαρκώσει στο παρελθόν αρκετοί ηθοποιοί: ο Ντέιβιντ Άνγκους στην ταινία «The Hours and Times» (1991), ο Εντ Στόπαρντ στη μίνι σειρά «Cilla» του ITV (2014) για τη ζωή της Σίλα Μπλακ και ο Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ στη βιογραφική ταινία «Midas Man» του 2024.: Shutterstock