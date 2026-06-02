«Κάτι λείπει»: Σάλος στο Μιλάνο για τους όρχεις του διάσημου ταύρου μετά την αποκατάσταση του ψηφιδωτού, δείτε βίντεο
Η ανακαίνιση του εμβληματικού ψηφιδωτού στη Στοά Βίκτωρος Εμμανουήλ Β΄ προκάλεσε κύμα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με τον δήμο να διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί

Απορίες, χιούμορ και ειρωνικά σχόλια προκάλεσαν στο Μιλάνο οι φωτογραφίες από την αποκατάσταση του διάσημου ψηφιδωτού ταύρου στη Στοά Βίκτωρος Εμμανουήλ Β΄. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστήριξαν ότι οι περίφημοι όρχεις του ζώου, πάνω στους οποίους οι επισκέπτες περιστρέφονται για καλή τύχη, φαίνονταν να έχουν εξαφανιστεί, με τις δημοτικές αρχές να διευκρινίζουν ότι οι εργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Πού πήγαν οι όρχεις του ταύρου;», «κάτι λείπει». Αυτό ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε από το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων του Μιλάνου, Μάρκο Γκρανέλι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το εμβληματικό ψηφιδωτό στη Στοά Βίκτωρος Εμμανουήλ Β΄ είχε «αποκατασταθεί πλήρως».



Η ανάρτηση προκάλεσε πληθώρα σχολίων, καθώς αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι οι όρχεις του ταύρου είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί, ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι το ζώο έμοιαζε να έχει «ευνουχιστεί».



Οι δημοτικές αρχές έσπευσαν να απαντήσουν ότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως εξήγησαν, μέρος του ψηφιδωτού παραμένει καλυμμένο προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα χρώματα των νέων ψηφίδων που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση.

Το έθιμο της καλής τύχης και ο μικρός κρατήρας

Το μπεζ και μπλε ψηφιδωτό απεικονίζει έναν αφηνιασμένο ταύρο περιτριγυρισμένο από οικόσημα και συμβολίζει την πόλη του Τορίνο, την πρώτη πρωτεύουσα του ενιαίου ιταλικού κράτους.

Με την πάροδο των ετών, το έργο μετατράπηκε σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Μιλάνου χάρη σε μια ιδιαίτερη παράδοση. Οι επισκέπτες τοποθετούν τη φτέρνα τους πάνω στους όρχεις του ταύρου και περιστρέφονται δεξιόστροφα τρεις φορές, πιστεύοντας ότι η κίνηση αυτή φέρνει καλή τύχη και εξασφαλίζει μια μελλοντική επιστροφή στην πόλη.

Η συνεχής επανάληψη του εθίμου είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μικρός κρατήρας στο συγκεκριμένο σημείο του ψηφιδωτού.

«Επειδή οι τουρίστες που επισκέπτονται το Μιλάνο κάνουν συνεχώς πιρουέτες με τα τακούνια τους, οι ροζ ψηφίδες που συνθέτουν τους όρχεις φθείρονται και δημιουργείται ένας μικρός κρατήρας», εξήγησε ο δήμος.

Ο τεχνίτης που ανέλαβε την «επέμβαση»

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου, ανάμεσα σε τουρίστες και στις πολυτελείς βιτρίνες της Prada, ο συντηρητής έργων πολιτιστικής κληρονομιάς Τζανλούκα Γκάλι γονάτισε μπροστά στο ψηφιδωτό προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης.

Ο ειδικός τεχνίτης δημιούργησε αρχικά αποτύπωμα των φθαρμένων όρχεων του ταύρου, στη συνέχεια αφαίρεσε τα κατεστραμμένα τμήματα και τοποθέτησε νέες ψηφίδες, κομμένες στο χέρι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.



Ο δήμος του Μιλάνου διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία «εξαφάνιση» των όρχεων του ταύρου και ότι το ροζ μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται το υλικό που προσεγγίζει περισσότερο την αρχική μορφή του έργου. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά την προηγούμενη αποκατάσταση, το 2017, είχε χρησιμοποιηθεί πιο σκούρο μάρμαρο.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Τζανλούκα Γκάλι δήλωσε ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καμία ένσταση για τη δουλειά του, η οποία πραγματοποιείται υπό τη στενή επίβλεψη των δημοτικών αρχών.

