«Κάτι λείπει»: Σάλος στο Μιλάνο για τους όρχεις του διάσημου ταύρου μετά την αποκατάσταση του ψηφιδωτού, δείτε βίντεο

Ο τεχνίτης που ανέλαβε την «επέμβαση»

Η συνεχής επανάληψη του εθίμου είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μικρός κρατήρας στο συγκεκριμένο σημείο του ψηφιδωτού.«Επειδή οι τουρίστες που επισκέπτονται το Μιλάνο κάνουν συνεχώς πιρουέτες με τα τακούνια τους, οι ροζ ψηφίδες που συνθέτουν τους όρχεις φθείρονται και δημιουργείται ένας μικρός κρατήρας», εξήγησε ο δήμος.Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου, ανάμεσα σε τουρίστες και στις πολυτελείς βιτρίνες της Prada, ο συντηρητής έργων πολιτιστικής κληρονομιάς Τζανλούκα Γκάλι γονάτισε μπροστά στο ψηφιδωτό προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης.Ο ειδικός τεχνίτης δημιούργησε αρχικά αποτύπωμα των φθαρμένων όρχεων του ταύρου, στη συνέχεια αφαίρεσε τα κατεστραμμένα τμήματα και τοποθέτησε νέες ψηφίδες, κομμένες στο χέρι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.Ο δήμος του Μιλάνου διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία «εξαφάνιση» των όρχεων του ταύρου και ότι το ροζ μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται το υλικό που προσεγγίζει περισσότερο την αρχική μορφή του έργου. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά την προηγούμενη αποκατάσταση, το 2017, είχε χρησιμοποιηθεί πιο σκούρο μάρμαρο.Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Τζανλούκα Γκάλι δήλωσε ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καμία ένσταση για τη δουλειά του, η οποία πραγματοποιείται υπό τη στενή επίβλεψη των δημοτικών αρχών.