«Κάτι λείπει»: Σάλος στο Μιλάνο για τους όρχεις του διάσημου ταύρου μετά την αποκατάσταση του ψηφιδωτού, δείτε βίντεο
Η ανακαίνιση του εμβληματικού ψηφιδωτού στη Στοά Βίκτωρος Εμμανουήλ Β΄ προκάλεσε κύμα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με τον δήμο να διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί
«Πού πήγαν οι όρχεις του ταύρου;», «κάτι λείπει». Αυτό ήταν το ερώτημα που κυριάρχησε από το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλάνου, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από τον αντιδήμαρχο Δημοσίων Έργων του Μιλάνου, Μάρκο Γκρανέλι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το εμβληματικό ψηφιδωτό στη Στοά Βίκτωρος Εμμανουήλ Β΄ είχε «αποκατασταθεί πλήρως».
Il mosaico del toro è stato restaurato e ha fatto il suo ritorno nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano!🐂♉— Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) May 30, 2026
📸 IG marcogranelli.mi pic.twitter.com/2Nfz4wtlhQ
Η ανάρτηση προκάλεσε πληθώρα σχολίων, καθώς αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι οι όρχεις του ταύρου είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί, ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι το ζώο έμοιαζε να έχει «ευνουχιστεί».
In questi giorni non si parla d’altro a Milano. Di lui … del Toro della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. pic.twitter.com/wjQjk0AYI5— andrea cherchi (@cherchiandrea) June 1, 2026
Οι δημοτικές αρχές έσπευσαν να απαντήσουν ότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως εξήγησαν, μέρος του ψηφιδωτού παραμένει καλυμμένο προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα χρώματα των νέων ψηφίδων που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση.
Colpo di scena al toro della Galleria di Milano: durante il restauro i "gioielli" su cui i turisti girano per portafortuna non sono stati rifatti.— LaPresse (@LaPresse_news) June 1, 2026
Risultato? Chi arriva per il ponte del 2 giugno trova transenne e mosaico coperto — e improvvisa un lancio di monetine nel cantiere… pic.twitter.com/lGInA3BoUI
Το έθιμο της καλής τύχης και ο μικρός κρατήραςΤο μπεζ και μπλε ψηφιδωτό απεικονίζει έναν αφηνιασμένο ταύρο περιτριγυρισμένο από οικόσημα και συμβολίζει την πόλη του Τορίνο, την πρώτη πρωτεύουσα του ενιαίου ιταλικού κράτους.
Με την πάροδο των ετών, το έργο μετατράπηκε σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Μιλάνου χάρη σε μια ιδιαίτερη παράδοση. Οι επισκέπτες τοποθετούν τη φτέρνα τους πάνω στους όρχεις του ταύρου και περιστρέφονται δεξιόστροφα τρεις φορές, πιστεύοντας ότι η κίνηση αυτή φέρνει καλή τύχη και εξασφαλίζει μια μελλοντική επιστροφή στην πόλη.
Η συνεχής επανάληψη του εθίμου είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μικρός κρατήρας στο συγκεκριμένο σημείο του ψηφιδωτού.
«Επειδή οι τουρίστες που επισκέπτονται το Μιλάνο κάνουν συνεχώς πιρουέτες με τα τακούνια τους, οι ροζ ψηφίδες που συνθέτουν τους όρχεις φθείρονται και δημιουργείται ένας μικρός κρατήρας», εξήγησε ο δήμος.
Ο τεχνίτης που ανέλαβε την «επέμβαση»Το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου, ανάμεσα σε τουρίστες και στις πολυτελείς βιτρίνες της Prada, ο συντηρητής έργων πολιτιστικής κληρονομιάς Τζανλούκα Γκάλι γονάτισε μπροστά στο ψηφιδωτό προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης.
Ο ειδικός τεχνίτης δημιούργησε αρχικά αποτύπωμα των φθαρμένων όρχεων του ταύρου, στη συνέχεια αφαίρεσε τα κατεστραμμένα τμήματα και τοποθέτησε νέες ψηφίδες, κομμένες στο χέρι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.
V Miláne prebehli reštaurátorské práce na slávnej mozaike býka po tom, čo milióny návštevníkov poškodili jednu z najznámejších pamiatok v pasáži Galleria Vittorio Emanuele II. Turisti veria, že ak sa pätou pravej nohy trikrát otočia na býčích genitáliách, prinesie im to… pic.twitter.com/0oBspJP9Fb— Denník SME (@denniksme) June 1, 2026
Ο δήμος του Μιλάνου διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία «εξαφάνιση» των όρχεων του ταύρου και ότι το ροζ μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται το υλικό που προσεγγίζει περισσότερο την αρχική μορφή του έργου. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά την προηγούμενη αποκατάσταση, το 2017, είχε χρησιμοποιηθεί πιο σκούρο μάρμαρο.
Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Τζανλούκα Γκάλι δήλωσε ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί καμία ένσταση για τη δουλειά του, η οποία πραγματοποιείται υπό τη στενή επίβλεψη των δημοτικών αρχών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr