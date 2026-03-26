Μητροπολίτης Φιλόθεος: Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί
Ανοικτό το ενδεχόμενο να μη φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα – Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τέλεση της Αφής στα Ιεροσόλυμα - Τι δηλώνει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να μην έρθει φέτος το Άγιο Φως στην Ελλάδα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, με φόντο την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την τέλεση της Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν και πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως ότι «δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο», υπογραμμίζοντας ότι οι θρησκευτικές τελετές στα Ιεροσόλυμα συνεχίζονται κανονικά, έστω και με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας.

Αναφερόμενος στις σχετικές διεργασίες, σημείωσε ότι ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, εκτιμώντας ότι το ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. «Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων. Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», σημείωσε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 και πρόσθεσε: «Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως».

Ακούστε τη συνέντευξη 

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος για την έλευση του Αγίου Φωτός
