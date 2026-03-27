Ο Τραμπ υπόσχεται πως το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια θα λάβει τη μισθοδοσία του
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Αεροδρόμια Shutdown

Ο Τραμπ υπόσχεται πως το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια θα λάβει τη μισθοδοσία του

Χάος με ουρές λόγω shutdown – Αντιπαράθεση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας

Ο Τραμπ υπόσχεται πως το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια θα λάβει τη μισθοδοσία του
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στον νέο επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) της κυβέρνησής του να προχωρήσει στην καταβολή των μισθών των ομοσπονδιακών λειτουργών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους ασφαλείας στα αμερικανικά αεροδρόμια, καθώς οι ουρές αναμονής σε αυτά έχουν πλέον γίνει πελώριες, εξαιτίας μερικής δημοσιονομικής παράλυσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε μέσω Truth Social τους δημοκρατικούς πως έχουν προκαλέσει «χάος» και πρόσθεσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για να γίνει αναγκαστικά η καταβολή των μισθών των αστυνομικών της υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (TSA), καθώς εργάζονται εδώ κι εβδομάδες απλήρωτοι.



Από τη 14η Φεβρουαρίου, η χρηματοδότηση του DHS, στο οποίο υπάγεται η TSA, έχει παγώσει εξαιτίας της διένεξης των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο για τις πρακτικές της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), που επικρίνονται από την αντιπολίτευση κι όχι μόνο.

Αυτό εμποδίζει την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων της TSA. Οι απουσίες και οι παραιτήσεις αυξήθηκαν αλματωδώς, μειώνοντας δραματικά τα διαθέσιμα στελέχη.

Στη χώρα όπου τα αεροπορικά ταξίδια είναι πολύ συχνά, οι εικόνες με τεράστιες ουρές αναμονής, ενίοτε ωρών, για να περάσει το επιβατικό κοινό από ελέγχους ασφαλείας προτού πάει στις πύλες επιβίβασης βρίσκονται εδώ και μέρες ανάμεσα στα πρώτα θέματα της κάλυψης των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων και στα πρωτοσέλιδα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σε πάνω από δώδεκα αεροδρόμια από τη Δευτέρα πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για να βοηθήσουν το προσωπικό της TSA, ώστε να μικρύνουν οι πελώριες ουρές αναμονής.

Όμως, καθώς η κατάσταση δεν εμφανίζει ενδείξεις πραγματικής βελτίωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες να παρακάμψει το πρόβλημα.

«Επειδή οι δημοκρατικοί δημιούργησαν απερίσκεπτα αληθινή εθνική κρίση, χρησιμοποιώ τις εξουσίες που μου δίνει ο νόμος για να προστατεύσω τη σπουδαία χώρα μας, όπως θα κάνω πάντα!», έγραψε ο Aμερικανός πρόεδρος αναγγέλλοντας πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα.

Ο αρχηγός του κράτους δεν εξήγησε ποιο νομικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για να παρακαμφθεί το δημοσιονομικό κώλυμα και, μέσω του υπουργού του Μαρκγουέιν Μάλιγκαν, να προχωρήσει η μισθοδοσία. «Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υποσχέθηκε.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία για τη χρηματοδότηση του DHS παραμένουν σε αδιέξοδο.
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

