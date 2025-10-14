Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: Δεν ήθελα να δουλέψω ποτέ μαζί της, φέτος νομίζω θα είναι η τελευταία χρονιά
Και πολύ δουλέψαμε μαζί, δεν είναι ωραίο πράγμα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τη φετινή του συνεργασία με τη σύζυγό του, Καίτη Γαρμπή μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς, αποκαλύπτοντας πως πιθανότατα αυτή θα είναι και η τελευταία τους κοινή εμφάνιση στη σκηνή. Ο γνωστός τραγουδιστής παραδέχτηκε πως, παρότι η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, δεν επιθυμούσε ποτέ να εργαστεί μαζί με τη σύντροφό του, καθώς θεωρεί τις επαγγελματικές συνεργασίες μεταξύ ζευγαριών ιδιαίτερα απαιτητικές.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, εξήγησε πως παρά τις αρχικές του αμφιβολίες, επιχείρησε να συνεργαστεί με τη σύζυγό του και αφού η πρώτη χρονιά πήγε καλά, συνέχισαν και για δεύτερη. Ωστόσο, θεωρεί πως η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο.
«Συνεργαζόμαστε φέτος ξανά, για δεύτερη χρονιά με την Καίτη. Μας πήγε καλά πέρυσι και το ξαναπάμε φέτος για δεύτερη, και νομίζω τελευταία χρονιά. Και πολύ δουλέψαμε μαζί. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να δουλέψω μαζί με την Καίτη. Επειδή πέρυσι όμως ήταν καταπληκτικά, θα το πάμε και μια δεύτερη χρονιά», δήλωσε ο Διονύσης Σχοινάς.
Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που προκύπτουν όταν συνεργάζεται κανείς με δικούς του ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία απαιτεί επιπλέον προσαρμογές. «Είναι πιο δύσκολο, όταν συνεργάζεσαι με δικούς σου ανθρώπους. Με τον Κώστα Λαϊνά το κάνουμε 15 χρόνια το live clubbing και προσπαθούσαμε να την ψήσουμε να έρθει στο μαγαζί χωρίς ορχήστρα. Άντε ψήσε τώρα τη Γαρμπή 850 χρόνια σε τόσα μαγαζιά, να έρθει χωρίς ορχήστρα από τα 20 άτομα που είχε», είπε.
Στη συνέχεια, ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε πως τελικά κατάφεραν να πείσουν τη δημοφιλή τραγουδίστρια να συμμετάσχει σε μια πιο «ζωντανή» μουσική εμπειρία, με διαφορετικό ύφος από ό,τι στο παρελθόν. «Το καταφέραμε και το κάναμε πιο live clubbing. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, γι’ αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν θα το πάμε άλλη χρονιά», συμπλήρωσε κλείνοντας.
Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που προκύπτουν όταν συνεργάζεται κανείς με δικούς του ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία απαιτεί επιπλέον προσαρμογές. «Είναι πιο δύσκολο, όταν συνεργάζεσαι με δικούς σου ανθρώπους. Με τον Κώστα Λαϊνά το κάνουμε 15 χρόνια το live clubbing και προσπαθούσαμε να την ψήσουμε να έρθει στο μαγαζί χωρίς ορχήστρα. Άντε ψήσε τώρα τη Γαρμπή 850 χρόνια σε τόσα μαγαζιά, να έρθει χωρίς ορχήστρα από τα 20 άτομα που είχε», είπε.
Στη συνέχεια, ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε πως τελικά κατάφεραν να πείσουν τη δημοφιλή τραγουδίστρια να συμμετάσχει σε μια πιο «ζωντανή» μουσική εμπειρία, με διαφορετικό ύφος από ό,τι στο παρελθόν. «Το καταφέραμε και το κάναμε πιο live clubbing. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, γι’ αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν θα το πάμε άλλη χρονιά», συμπλήρωσε κλείνοντας.
