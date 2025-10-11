GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι
GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι
50 υποψήφιοι και υποψήφιες κλήθηκαν να διεκδικήσουν μια θέση στον τηλεοπτικό διαγωνισμό
Δεκαεννιά μοντέλα πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM. Οι 50 υποψήφιοι και υποψήφιες κλήθηκαν να διεκδικήσουν μια θέση στον τηλεοπτικό διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του bootcamp.
Η πρώτη δοκιμασία στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ήταν το ID Posing. Από τους διαγωνιζόμενους ζητήθηκε να ποζάρουν, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την προσωπικότητά τους.
Τα 40 άτομα που ξεχώρισαν πέρασαν στην επόμενη δοκιμασία, το Grand Défilé. Τα μοντέλα φόρεσαν ρούχα του Δημήτρη Πέτρου και διαγωνίστηκαν στην πασαρέλα σε ένα Catwalk Battle. Από αυτούς μόνο δεκαεννιά κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο σπίτι.
Απευθυνόμενη σε αυτούς, η Ηλιάνα Παπαγερωργίου είπε: «Συγχαρητήρια σε όλους! Είστε τα μοντέλα του GNTM. Χαρείτε το, απολαύστε το, ξεκινάει το ταξίδι».
Δείτε το βίντεο με τα 19 μοντέλα
