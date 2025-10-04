GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Μην με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα
GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Μην με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα
Ο λόγος που η Competition Director and Model Mentor φορτίστηκε συναισθηματικά ήταν ο 20χρονος Αναστάσιος, που διεκδίκησε μία θέση στο ριάλιτι μέσω των auditions
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με έναν διαγωνιζόμενο στο χθεσινό επεισόδιο του «GNTM».
Ο λόγος που φορτίστηκε συναισθηματικά ήταν ο 20χρονος Αναστάσιος, που διεκδίκησε μία θέση στο ριάλιτι μέσω των auditions.
Ο νεαρός διαγωνιζόμενος αποκάλυψε στους κριτές ότι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτέλεσε για εκείνον πηγή έμπνευσης, ώστε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον χώρο της μόδας. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του, την άνεσή του μπροστά στην κάμερα και την αυτοπεποίθησή του στις πόζες.
Καθώς οι θετικές απαντήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ο Αναστάσιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, φανερά συγκινημένη σχολίασε: «Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα, νομίζω πως το έχεις καταλάβει. Πέρα από το γεγονός ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα. Έχεις κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μην με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα. Σταμάτα. Νομίζω ότι ο μόνος λόγος που δεν έχεις προχωρήσει παρακάτω δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι ότι αυτό που ονειρεύτηκες ήθελες να το κάνεις από κοντά και να σου πούμε κι εμείς ναι. Είναι από όλους μας ναι, μπράβο. Είσαι ήδη πολύ μακριά από αυτό που ονειρευόσουν, έχεις φτάσει ήδη πολύ μακριά. Έχεις και άλλο δρόμο, μπράβο».
Μετά την αποχώρηση του παίκτη από το πλατό, η Competition Director and Model Mentor του «GNTM» ανέφερε για τον διαγωνιζόμενο: «Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το ήθελε και δεν το έκανε γιατί ήθελε να του πούμε κι εμείς ότι μπορεί. Κάναμε και κάτι καλό».
Ο λόγος που φορτίστηκε συναισθηματικά ήταν ο 20χρονος Αναστάσιος, που διεκδίκησε μία θέση στο ριάλιτι μέσω των auditions.
Ο νεαρός διαγωνιζόμενος αποκάλυψε στους κριτές ότι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτέλεσε για εκείνον πηγή έμπνευσης, ώστε να ακολουθήσει επαγγελματικά τον χώρο της μόδας. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του, την άνεσή του μπροστά στην κάμερα και την αυτοπεποίθησή του στις πόζες.
Καθώς οι θετικές απαντήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ο Αναστάσιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, φανερά συγκινημένη σχολίασε: «Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα, νομίζω πως το έχεις καταλάβει. Πέρα από το γεγονός ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα. Έχεις κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα».
Δείτε το βίντεο
Μετά την αποχώρηση του παίκτη από το πλατό, η Competition Director and Model Mentor του «GNTM» ανέφερε για τον διαγωνιζόμενο: «Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το ήθελε και δεν το έκανε γιατί ήθελε να του πούμε κι εμείς ότι μπορεί. Κάναμε και κάτι καλό».
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα