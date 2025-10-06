Η Ιωάννα Τούνη έγινε νονά - Βάφτισε την κόρη φίλης της στη Μύκονο
Η Ιωάννα Τούνη έγινε νονά - Βάφτισε την κόρη φίλης της στη Μύκονο

H μικρή πήρε το όνομα Ίρις - Δείτε φωτογραφίες

Η Ιωάννα Τούνη έγινε νονά - Βάφτισε την κόρη φίλης της στη Μύκονο
Ιωάννα Μαρίνου
Σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή για την Ιωάννα Τούνη, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου έγινε νονά για πρώτη φορά. Η γνωστή Instagrammer και επιχειρηματίας βάφτισε το μωρό της καλής της φίλης, Ντόρις.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα γραφικό εκκλησάκι του νησιού με θέα στη θάλασσα, ενώ η μικρή πήρε το όνομα Ίρις. Μαζί με την Ιωάννα Τούνη, νονές ήταν και οι στενές της φίλες, Λένια και Στέλλα.

Βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή δημοσιεύτηκαν στα social media και πιο συγκκεριμένα, στο Instagram, με την Ιωάννα Τούνη να τα αναδημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό.

Στο υλικό που αναρτήθηκε, οι τρεις νονές εμφανίζονται ντυμένες με ασορτί μακριά μπεζ φορέματα, όπως και η μητέρα του παιδιού. Φυσικά, από το πλευρό της Ιωάννας Τούνη όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, δεν έλειπε ο γιος της, Πάρης.

