Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η δυσλεξία είναι λόγος που θα πω όχι σε πρόσκληση μιας εκπομπής
Το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και στήριξη, τόνισε ο ηθοποιός
Μιλώντας για τη δυσλεξία σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης επισήμανε ότι ορισμένες φορές αποτελεί λόγο για να αρνηθεί την πρόσκληση σε κάποια εκπομπή, καθώς προτιμά να φιλτράρει πρώτα όσα λέει πριν τα εκφράσει δημόσια. Όπως επισήμανε, αποφεύγει να τοποθετείται δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, αφού δεν θεωρεί ότι πρόκειται για μια ακραία κατάσταση.
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου και εξήγησε ότι η δυσλεξία είναι κάποιες φορές για εκείνον αποτρεπτικό λόγος για να δεχτεί να παραχωρήσει συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή. «Είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς δύσκολα. Είναι ένα θέμα, το οποίο δεν το συζητάω γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο. Είναι καμιά φορά ο λόγος που με κάνει να πω όχι σε μια πρόσκληση μιας εκπομπής που μπορεί να σκεφτώ κάτι, να το φιλτράρω πρώτα για να το πω και μετά να σκεφτώ το υπόλοιπο για να το πω», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι έχει δυσλεξία ως μαθητής Γυμνασίου και όπως ανέφερε το έχει ξεπεράσει χωρίς να δεχτεί στήριξη από κάποιον. «Το κατάλαβα στο σχολείο, κοντά στο Γυμνάσιο. Το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και στήριξη. Έγινε κάπως μαγικά στο κεφάλι μου, ηρέμησε ο εγκέφαλός μου και το πήρα αλλιώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο επιστημονικά. Η καθημερινότητα είναι ίδια, ο τρόπος σκέψης είναι ο ίδιος», σημείωσε.
