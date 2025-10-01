Λήδα Μανθοπούλου: Πιστεύω ότι ο πατέρας είναι πολύ περήφανος από εκεί πάνω για την κόρη μας, είπε η μητέρα της

Λήδας Μανθοπούλου

«Αισθάνομαι πολύ περήφανη ως μαμά. Έφυγε τραυματισμένη και φεύγοντας μου είπε να μην περιμένω πολλά πράγματα, λόγω του τραυματισμού της. Δεν περίμενα πολλά, αλλά τελικά όσες φορές η Λήδα λέει να μην περιμένουμε πράγματα, ανεβαίνει στο βάθρο», είπε χαρακτηριστικά, το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου.



«Το προηγούμενο μετάλλιο το έχει αφιερώσει όντως στον μπαμπά της, ήταν πάρα πολύ νωπό ακόμη. Τώρα δεν τη ρώτησα που θα το αφιερώσει, συνήθως όμως, το αφιερώνει στην οικογένειά της. Πιστεύω ότι ο Αίας βλέπει τη Λήδα από εκεί πάνω και είναι πολύ περήφανος για την κόρη μας», πρόσθεσε αναφερομένη στον πρώην σύντροφό της και πατέρα της κόρης της.



