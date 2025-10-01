Λήδα Μανθοπούλου: Πιστεύω ότι ο πατέρας είναι πολύ περήφανος από εκεί πάνω για την κόρη μας, είπε η μητέρα της
Λήδα Μανθοπούλου Αίας Μανθόπουλος

Η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα στα Παγκόσμιο Άθλημα Παραστίβου

Ιωάννα Μαρίνου
Η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα στα Παγκόσμιο Άθλημα Παραστίβου, με τη μητέρα της να εκφράζει την περηφάνια της. Η Στέλλα Τσάτσιου τόνισε ότι περήφανος θα ήταν και ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2023 σε ηλικία 58 ετών. Όπως αποκάλυψε, η ίδια η Λήδα Μανθοπούλου την είχε προετοιμάσει να μην περιμένει κάποια διάκριση λόγω ενός τραυματισμού της.

Μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης η μητέρα της Λήδας Μανθοπούλου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξηγώντας ότι η Παραολυμπιονίκης αγωνίστηκε τραυματισμένη. «Αισθάνομαι πολύ περήφανη ως μαμά. Έφυγε τραυματισμένη και φεύγοντας μου είπε να μην περιμένω πολλά πράγματα, λόγω του τραυματισμού της. Δεν περίμενα πολλά, αλλά τελικά όσες φορές η Λήδα λέει να μην περιμένουμε πράγματα, ανεβαίνει στο βάθρο», είπε χαρακτηριστικά, το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου.

«Το προηγούμενο μετάλλιο το έχει αφιερώσει όντως στον μπαμπά της, ήταν πάρα πολύ νωπό ακόμη. Τώρα δεν τη ρώτησα που θα το αφιερώσει, συνήθως όμως, το αφιερώνει στην οικογένειά της. Πιστεύω ότι ο Αίας βλέπει τη Λήδα από εκεί πάνω και είναι πολύ περήφανος για την κόρη μας», πρόσθεσε αναφερομένη στον πρώην σύντροφό της και πατέρα της κόρης της.

Ιωάννα Μαρίνου

