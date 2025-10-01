Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει στη φυλακή, είναι φόνος εκ προμελέτης
GALA
Γηργόρης Αρναούτογλου Βασίλης Μπισμπίκης Τροχαίο

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει στη φυλακή, είναι φόνος εκ προμελέτης

Για τον κύριο Μπισμπίκη δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει, ανέφερε ο παρουσιαστής για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει στη φυλακή, είναι φόνος εκ προμελέτης
Γεωργία Κοτζιά
24 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τοποθετήθηκε για το ζήτημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, τονίζοντας πως όσοι πίνουν και πιάνουν τιμόνι πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως «φόνο εκ προμελέτης».

Με αφορμή το τροχαίο που προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες ο Βασίλης Μπισμπίκης στην περιοχή της Φιλοθέης με το αγροτικό που οδηγούσε, χτυπώντας τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκαταλείποντας το σημείο, ο παρουσιαστής ανέφερε «για τον κύριο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζαλίστηκε και να έπαθε κάτι».

Στη συνέχεια,  μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» με αυστηρότητα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τόνισε ότι ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον ίδιο του τον γιο, τη μητέρα ή τον πατέρα του, όποιος πιει και οδηγήσει πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Γενικά όμως μιλάω, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Κι ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα. Όποιος πίνει και οδηγεί και δημιουργεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προμελέτης. Φυλακή πέντε χρόνια, και όλα τα χρήματα, και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Δείτε το βίντεο


Πώς έγινε το τροχαίο

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο. Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των Αρχών.

Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του άσκησε ποινική δίωξη για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.


Οι δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τοποθετήθηκε δημόσια για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός, σχολιάζοντας πως «όταν χορεύεις ζεϊμπεκιές», όπως συνηθίζει να κάνει ο ηθοποιός στα νυχτερινά κέντρα όπου διασκεδάζει, «δεν μπορείς μετά στη στραβή να την κάνεις».

Ο παρουσιαστής μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera 102,2 μίλησε για το περιστατικό, αναφέροντας πως από το πρωί έβλεπε σε όλα τα κανάλια και τις εφημερίδες την είδηση. Επισήμανε μάλιστα μια φράση που άκουσε, ότι «όταν χορεύεις ζεϊμπεκιές πολύ αντρουά, πρέπει να είσαι σε όλα σου έτσι», υπογραμμίζοντας πως δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να εξηγήσει γιατί ο Βασίλης Μπισμπίκης εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

«Από το πρωί βλέπω σε όλα τα κανάλια και τις εφημερίδες το θέμα του Μπισμπίκη με το αυτοκίνητο. Έμεινα σε μια ατάκα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ούτε τον ξέρω, ούτε έχει έρθει για συνέντευξη – ένας τύπος απλά είπε μια κουβέντα, ότι "όταν χορεύεις ζεϊμπεκιές πολύ αντρουά, πρέπει να είσαι σε όλα σου έτσι". Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και… στη στραβή να την κάνεις. Τον έψαχναν και έμαθαν μέσω του νοικιασμένου αυτοκινήτου ποιος ήταν. Εμφανίστηκε μετά από 2 μέρες; Συζητάμε σοβαρά; Είπε ένας δημοσιογράφος ότι "άμα θες να είσαι ζεϊμπέκης, πρέπει να είσαι σε όλα. Η μαγκιά να είναι παντού σε όλα". Υποθέσεις κάνουν πολλές σχετικά με το γιατί έφυγε. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του

Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
Γεωργία Κοτζιά
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης