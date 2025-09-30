Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό
Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό
Το heavy metal συγκρότημα συγκεντρώνει χρήματα για την καταπολέμηση του Πάρκινσον - Ο θρύλος των Black Sabbath είχε διαγνωστεί με τη νόσο το 2019
Το heavy metal συγκρότημα Judas Priest κυκλοφόρησε μία νέα εκδοχή του «War Pigs» με τον αείμνηστο Όζι Όσμπορν για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον.
Ο Όζι Όσμπορν, πρώην αρχηγός των Black Sabbath, διαγνώστηκε με την εκφυλιστική νευρολογική πάθηση το 2019 και πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου, εβδομάδες μετά από αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Villa Park, στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή στην οποία μεγάλωσε.
Οι Judas Priest, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1960, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μια εκδοχή του «War Pigs» των Black Sabbath για καλό σκοπό, αφού δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν μαζί με άλλα metal συγκροτήματα στη συναυλία στις 5 Ιουλίου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Ακούστε εδώ τη νέα εκδοχή του «War Pigs»
Το μέλος του συγκροτήματος Γκλεν Τίπτον, ο οποίος έχει επίσης διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον παίζει κιθάρα και οι Ρομπ Χάλφορντ και Όζι Όσμπορν τραγουδούν εναλλάξ.
Το τραγούδι αρχικά είχε σχεδιαστεί ως βίντεο αφιερωμένο στον Όσμπορν και τους Black Sabbath, προτού το συγκρότημα προτείνει να το μετατρέψει σε single για φιλανθρωπικό σκοπό.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο ίδρυμα του Γκλεν Τίπτον για το Πάρκινσον και στο κέντρο ερευνών για τη νόσο Cure Parkinson's.
Ο Όζι Όσμπορν, πρώην αρχηγός των Black Sabbath, διαγνώστηκε με την εκφυλιστική νευρολογική πάθηση το 2019 και πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου, εβδομάδες μετά από αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Villa Park, στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή στην οποία μεγάλωσε.
Οι Judas Priest, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1960, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μια εκδοχή του «War Pigs» των Black Sabbath για καλό σκοπό, αφού δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν μαζί με άλλα metal συγκροτήματα στη συναυλία στις 5 Ιουλίου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Ακούστε εδώ τη νέα εκδοχή του «War Pigs»
Το μέλος του συγκροτήματος Γκλεν Τίπτον, ο οποίος έχει επίσης διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον παίζει κιθάρα και οι Ρομπ Χάλφορντ και Όζι Όσμπορν τραγουδούν εναλλάξ.
Το τραγούδι αρχικά είχε σχεδιαστεί ως βίντεο αφιερωμένο στον Όσμπορν και τους Black Sabbath, προτού το συγκρότημα προτείνει να το μετατρέψει σε single για φιλανθρωπικό σκοπό.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο ίδρυμα του Γκλεν Τίπτον για το Πάρκινσον και στο κέντρο ερευνών για τη νόσο Cure Parkinson's.
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα