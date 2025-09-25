Νίκος Γρίτσης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν έκανε κακό σε κανέναν, στον εαυτό του μόνο»
Ο Γιώργος σε όλη του τη ζωή φρόντιζε την οικογένειά του και η οικογένειά του φρόντιζε τον Γιώργο, πρόσθεσε ο στιχουργός
Πτυχές της σχέσης του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Γρίτσης, μιλώντας για τον τραγουδιστή και τα συναισθήματα που τον διακατέχουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.
Ο στιχουργός και καλός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη διαμάχη του τραγουδιστή με την οικογένειά του, μετά την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο κατά τα μέσα του Αυγούστου. «Ο Γιώργος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για τον Γιώργο σε όλη την καριέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η στενοχώρια του τραγουδιστή συνδυάζεται και με θυμό, καθώς η τρέχουσα κατάσταση τον έχει πειράξει σε βαθύ επίπεδο: «Φαντάζομαι, σε αυτή τη φάση, είναι και λίγο θυμωμένος. Πιστεύω όμως ότι με τον καιρό αυτό θα καταλαγιάσει μέσα του».
Ο στιχουργός αναφέρθηκε επίσης στην αμοιβαία φροντίδα που χαρακτήριζε τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του: «Ο Γιώργος σε όλη του τη ζωή φρόντιζε την οικογένειά του και η οικογένειά του φρόντιζε τον Γιώργο. Αυτό ήταν κάτι που έπιανα πάντα». Τόνισε δε ότι η τωρινή διαμάχη ή η ένταση που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας πλήττει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον τραγουδιστή: «Τον έχει πειράξει πάρα πολύ, όσο τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να τον πειράξει. Μιλάμε για δύο πολύ αγαπημένα αδέρφια που ο ένας θαύμαζε τον άλλον».
Ο Νίκος Γρίτσης πρόσθεσε ότι, παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ο τραγουδιστής δεν έχει χάσει την πίστη του στη ζωή και στην τέχνη του: «Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά ούτε με τους όρους υλικούς και οικονομικούς. Η συμβουλή μου, αν και είμαι δύο χρόνια μεγαλύτερος από αυτόν, είναι να συνεχίσει να τραγουδά δυνατά γιατί αυτό είναι η ζωή του. Τα υπόλοιπα θα έρθουν».
Τέλος, τόνισε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, παρά μόνο στον εαυτό του. «Δεν έκανε κακό σε κανέναν. Στον εαυτό του μόνο, ίσως μερικές φορές, αλλά σε κανέναν άλλον». Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της αυτοφροντίδας και της εσωτερικής ισορροπίας σε στιγμές που η οικογένεια και τα προσωπικά ζητήματα προκαλούν ένταση: «Η συμβουλή μου είναι να προσέχει τον εαυτό του όσο μπορεί, να φροντίζει τη φωνή του, την ψυχή του και να μην αφήνει τίποτα να τον καταβάλλει».
Δείτε το βίντεο
