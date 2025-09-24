Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Κώστας Προβελέγγιος: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός
Κώστας Προβελέγγιος: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός
Πέθανε τον Ιούλιο, ωστόσο η είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου από τον Σπύρο Μπιμπίλα
Ετεροχρονισμένα έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιουλίου 2025. Ο ίδιος ήταν γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδερφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.
Κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 συμμετείχε σε περισσότερες από 50 βιντεοταινίες της εποχής. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση και θυμήθηκε την κινηματογραφική συνεργασία του με τον Κώστα Προβελέγγιο στην ταινία «Οι Ομοφυλόφιλοι», με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη, όπου υποδύθηκε τον δολοφόνο.
Στη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελέγγιων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των Ηθοποιών Αλκή και Καίτης Προβελλέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.. Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία «Οι Ομοφυλόφιλοι» με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου... Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη».
