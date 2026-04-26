Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε ελληνικά στην σκηνή του γαλλικού Voice, δείτε βίντεο
Νίκος Αλιάγας Γαλλία The Voice

Ο Νίκος Αλιάγας πήρε για πρώτη φορά το μικρόφωνο στα χέρια του για να τραγουδήσει και ερμήνευσε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τις ελληνικές του ρίζες, τον «Μέτοικο»

Μετά από 15 χρόνια που συνόδευε τους συμμετέχοντες του γαλλικού Voice, ο Νίκος Αλιάγας πέρασε στην άλλη πλευρά και έκανε τυφλή οντισιόν.

Ο Νίκος Αλιάγας πήρε για πρώτη φορά το μικρόφωνο στα χέρια του για να τραγουδήσει και ερμήνευσε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τις ελληνικές του ρίζες, τον «Μέτοικο». Ακούγοντας τις πρώτες νότες, η Λάρα Φαμπιάν ενθουσιάστηκε και είπε «είναι ο Νίκος!» πατώντας το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα της. Η Αμέλ Μπεν ρώτησε αν πρόκειται για έναν πρώην μέντορα του Voice ενώ εν τέλει όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους.

Ο παρουσιαστής τραγουδούσε στα γαλλικά και τα ελληνικά ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, κριτές έσπευσαν στην σκηνή για να τον αγκαλιάσουν.

Δείτε τα βίντεο:


ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

