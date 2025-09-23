Η Ντούα Λίπα απέλυσε τον μάνατζέρ της γιατί τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα
Ο Ντέιβιντ Λέβι είχε ζητήσει την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap από το Γκλάστονμπερι
Τον μάνατζέρ της, Ντέιβιντ Λέβι, απέλυσε η Ντούα Λίπα, αφού εκείνος υπέγραψε επιστολή που ζητούσε την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap από το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι τον περασμένο Ιούλιο.
Πριν από το φεστιβάλ, αρκετοί άνθρωποι από τη μουσική βιομηχανία είχαν υπογράψει μια επιστολή που εστάλη στον ιδρυτή του φεστιβάλ, Μάικλ Ίβις, με την οποία τον προέτρεπαν να ακυρώσει τη συμμετοχή του συγκροτήματος.
Ωστόσο, η επιστολή διέρρευσε με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής να την καταγγέλλουν. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστούν οι Kneecap κανονικά στη σκηνή. Μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν ήταν και ο Ντέιβιντ Λέβι, μάνατζερ της Ντούα Λίπα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, που επικαλείται πηγή από τη μουσική βιομηχανία, η απόφαση της τραγουδίστριας να απολύσει τον Λέβι συνδέεται με τη στάση της υπέρ της Παλαιστίνης, η οποία «δεν ευθυγραμμίζεται» με τον μέχρι πρότινος συνεργάτη της.
«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της φρικτής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, κάτι που έγινε απολύτως σαφές μέσα από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Μάικλ Ίβις», ανέφερε η πηγή στη βρετανική εφημερίδα.
Το συγκρότημα Kneecap βρίσκεται αντιμέτωπο με αντιδράσεις λόγω κατηγοριών ότι υποστηρίζει τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς, κάτι που αρνείται.
Τον Μάιο, ο Liam Og O hAnnaidh, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Mo Chara, κατηγορήθηκε βάσει αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή φέρεται να ύψωσε σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία τον περασμένο Νοέμβριο. Η υπόθεσή του έχει αναβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα.
Την περασμένη εβδομάδα, οι Kneecap επέκριναν την καναδική κυβέρνηση επειδή τους απαγόρευσε να εισέλθουν στη χώρα, κατηγορώντας τους για υποστήριξη πολιτικής βίας και τρομοκρατίας μέσω ομάδων, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.
Σε απάντηση, οι Kneecap χαρακτήρισαν τα σχόλια του Βινς Γκασπάρο, βουλευτή των Φιλελευθέρων και κοινοβουλευτικού γραμματέα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, «εντελώς αναληθή και βαθιά κακόβουλη», απειλώντας μάλιστα με νομικές ενέργειες εναντίον του.
Όλο και περισσότεροι φιλοπαλαιστίνιοι καλλιτέχνες ζητούν πιο δυναμική στάση από τη μουσική βιομηχανία. Την Παρασκευή, πάνω από 400 μουσικοί και δισκογραφικές υπέγραψαν την πρωτοβουλία «No Music for Genocide», αποσύροντας τη μουσική τους από το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα και την «εθνοκάθαρση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη». «Αυτή η απτή πράξη είναι μόνο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των παλαιστινιακών αιτημάτων να απομονωθεί και να απονομιμοποιηθεί το Ισραήλ, καθώς σκοτώνει χωρίς συνέπειες στη διεθνή σκηνή», ανέφερε η πρωτοβουλία.
Dua Lipa has fired her longtime manager, David Levy, after he signed a letter asking the Glastonbury Festival to drop the pro-Palestinian rap group, Kneecap. She has been vocal about supporting Palestinian rights, writing in May: “Burning children alive can never be justified.” pic.twitter.com/aAiR4VbU74— AJ+ (@ajplus) September 22, 2025
