Γιώργος Γεροντιδάκης: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή, αυτή είναι η αλήθεια
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Ο Γιώργος Γεροντίδακης υποστήριξε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την προσωπική της ζωή, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρον δείχνουν κυρίως τα μέσα ενημέρωσης. Όπως τόνισε ο ηθοποιός, χρειάζονται υλικό για να γεμίσουν τον τηλεοπτικό χρόνο

«Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά αυτή. Όταν έχεις μια εκπομπή και πρέπει να γεμίσει στον χρόνο, προφανώς και θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι που ο κόσμος θα έχει την ανάγκη να χαζέψει», είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης επισήμανε ότι η συνεχής προβολή της προσωπικής ζωής γίνεται συνήθεια που εκπαιδεύει το κοινό. «Προσφέρεις αυτή την ανάγκη και γίνεται μια πάγια τακτική. Εκπαιδεύεται ο κόσμος σε αυτό, εγώ προσωπικά δεν θέλω να μάθω κάτι για την προσωπική ζωή των ανθρώπων», σχολίασε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού. «Εμένα για παράδειγμα με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Αν θέλω να κάτσω να δω το παρασκήνιο, θέλω να διαβάσω τι έγινε, αλλά μέχρι εκεί. Ούτε θα το αναζητήσω καθημερινά», συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 20:00
Γεροντιδάκης Exclusive: Αλήθειες που δεν ξέρει κανείς 💥🍿
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεροντιδάκης διευκρίνισε ότι δεν αποφεύγει τις ερωτήσεις στις συνεντεύξεις, καθώς «δεν υπάρχει κακή ερώτηση, υπάρχει κακή απάντηση». Την ίδια στιγμή δήλωσε αδιάφορος απέναντι σε δημοσιεύματα για τα προσωπικά του, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό για τους δημοσιογράφους και τη δουλειά τους.

Συγκριμένα, σημείωσε: «Ποτέ δεν έχω πάει σε γύρισμα εκπομπής και να πω να μη με ρωτήσουν. Δεν υπάρχει κακή ερώτηση, υπάρχει κακή απάντηση. Αν θέλω να απαντήσω, θα απαντήσω. Βγαίνει ένα δημοσίευμα αλλά αυτό το πράγμα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους, αυτούς που έρχονται και κάνουν τη δουλειά αυτή. Σέβομαι απεριόριστα κάθε άνθρωπο που δουλεύει για ένα σκοπό, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος φυσικά και εκπαιδεύεται».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ιωάννα Μαρίνου
