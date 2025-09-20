Πηνελόπη Πλάκα: Οι πόζες της με μπικίνι στη Σέριφο
Πηνελόπη Πλάκα: Οι πόζες της με μπικίνι στη Σέριφο
H ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής φωτογραφίες από το ταξίδι στη Σέριφο
Μπορεί το φθινόπωρο να έχει πλέον μπει όμως η Πηνελόπη Πλάκα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικές φωτογραφίες της με μαγιό από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σέριφο.
Η ηθοποιός φόρεσε γυαλιά ηλίου και μαύρο μπικίνι και πόζαρε σε παραλία του κυκλαδίτικου νησιού και ανάρτησε στη συνέχεια κάποιες εικόνες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Για μια ζωή νικά», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, εκφράζοντας την αγάπη της για τη Σέριφο.
