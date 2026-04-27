Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου λόγω δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά
Το Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να διακόψει ξανά τη λειτουργία του για διάστημα 15 ημερών στα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο των εργασιών για την πλήρη ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά.
Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, το κλείσιμο του Μετρό είναι απαραίτητο ώστε να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά δρομολόγια που θα συνδέσουν τη νέα γραμμή της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή του δικτύου.
Στη συνέχεια, στο δίκτυο θα ενταχθούν και νέοι συρμοί που προορίζονται για την επέκταση. Οι συρμοί αυτοί θα φέρουν διαφορετικές ονομασίες, όπως «ΜΙΚΡΑ», και θα εκτελούν δρομολόγια στη βασική γραμμή με επιβάτες έως τον σταθμό Μαρτίου. Από εκεί και πέρα θα συνεχίζουν χωρίς επιβατικό κοινό, στο πλαίσιο των δοκιμών.
Οι επιβάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία θα πρέπει να μετεπιβιβάζονται στον επόμενο διαθέσιμο συρμό της βασικής γραμμής.
Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό μετά τις 23:00, επισημαίνοντας ότι οι νυχτερινές ώρες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των δοκιμών στο δίκτυο.
Τέλος, διευκρίνισε ότι οι εργασίες στην οδό Πόντου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
