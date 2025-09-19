Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ο Τζέρεμι Άιρονς δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την υποκριτική: «Οι ηθοποιοί δεν αποσύρονται ποτέ»
Δυστυχώς, χρειάζονται και πολύ ηλικιωμένους στις ταινίες, πρόσθεσε αστειευόμενος ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την υποκριτική ρωτήθηκε ο Τζέρεμι Άιρονς, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως όσοι υπηρετούν τη συγκεκριμένη τέχνη δεν αποσύρονται ποτέ. Όπως ανέφερε άλλωστε, στις παραγωγές υπάρχει ανάγκη για ηλικιωμένους ηθοποιούς.
«Δεν νομίζω ότι οι ηθοποιοί αποσύρονται ποτέ, πραγματικά. Μόλις άκουσα ότι ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει και κάνει μερικές ταινίες. Είχε αποσυρθεί. Αλλά πάντα μπορεί να μας εμπνεύσει ένα πολύ καλό υλικό που μας κάνει να θέλουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά στο People ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. Αστειευόμενος πρόσθεσε: «Δυστυχώς, χρειάζονται και πολύ ηλικιωμένους στις ταινίες, όπως και πολύ νέους».
Η καριέρα του Άγγλου ηθοποιού απογειώθηκε το 1981 με την ταινία «The French Lieutenant’s Woman», στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τη Μέριλ Στριπ. Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών φιλ, όπως τα «Moonlighting», «Dead Ringers», «The Lion King» και «Lolita», ενώ έχει εμφανιστεί επίσης και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει τιμηθεί με ένα Όσκαρ, ένα βραβείο Tony, τρία Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε ακόμα να καταφέρει. «Όχι, όχι πραγματικά. Είμαι στην ηλικία που είμαι. Έχω κάνει πολλά. Περιμένω να ξυπνάω κάθε πρωί υγιής — αυτό είναι το θέμα για μένα τώρα — και να περνάω χρόνο με ανθρώπους που αγαπώ, και πού και πού να πηγαίνω στη δουλειά», απάντησε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Jeremy Irons, 77, Talks Possibility of Retiring as He Jokes 'Unfortunately, You Need Very Old People in Movies' (Exclusive) https://t.co/qS2NZSXV79— People (@people) September 19, 2025
