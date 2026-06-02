Μικρές απώλειες στο Χρηματιστήριο, ισορροπεί ανάμεσα σε profit taking και θετικό κλίμα στο εξωτερικό
Στο επίκεντρο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λόγω των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε - Πρεμιέρα για τη Safe Bulkers στο ταμπλό της Euronext Athens - Πέρασε πακέτο 28,53 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα
Μετά τη χθεσινή ανάπαυλα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, το Χρηματιστήριο Αθηνών επαναλειτουργεί σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών διεργασιών. Οι επενδυτές καλούνται να «ισορροπήσουν» ανάμεσα στην πτωτική κίνηση που κατέγραψαν χθες οι παγκόσμιες αγορές και στα σημερινά θετικά μηνύματα, τα οποία λειτουργούν ως «ανάχωμα» στις πιέσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (2/6), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά (κατά -0,1 μονάδες) και διαπραγματεύεται στις 2.372,60 μονάδες. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.383,95 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.366,29 μονάδες. Η Euronext Athens μπαίνει στο νέο μήνα με εξαιρετική παρακαταθήκη. Ο Μάιος αποδείχθηκε άκρως εντυπωσιακός, με τον ΓΔ να καταγράφει ένα εμφατικό ράλι της τάξης του +8,4%. Με αυτή την επίδοση, η εγχώρια αγορά απέχει πλέον μόλις +1,5% από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Σημειώνεται ότι στην έναρξη των συναλλαγών πέρασε ένα μεγάλο πακέτο στην Εθνική Τράπεζα, αξίας 28,53 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορούσε σε 1,92 εκατ. τεμάχια που άλλαξαν χέρια έναντι 14,825 ευρώ ανά μετοχή.
Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί προσεκτικά το διπλωματικό θρίλερ των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προσφέρει σημαντική «ανάσα», επιτρέποντας στους αγοραστές να ξεπεράσουν την πρόσφατη νευρικότητα, να αναθεωρήσουν θετικά τις αποτιμήσεις και να επικεντρωθούν εκ νέου στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Το ευνοϊκό κλίμα υποστηρίζεται και από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσε η Wall Street.
