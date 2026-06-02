Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του
Έρευνες από τις Αρχές για τα ακριβή αίτια του περιστατικού

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, στο 150ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr, ένας 47χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εσωτερικό του ΙΧ φορτηγού που οδηγούσε. Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, αφού προηγουμένως είχε προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες ασφαλείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται αν ο θάνατος του 47χρονου προκλήθηκε από τη σύγκρουση ή αν προηγήθηκε κάποιο παθολογικό επεισόδιο που οδήγησε στην πρόσκρουση του οχήματος στις προστατευτικές μπάρες.

