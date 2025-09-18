H Μαντόνα επιστρέφει με νέο dance άλμπουμ το 2026
H Μαντόνα επιστρέφει με νέο dance άλμπουμ το 2026
Την παραγωγή του νέου της δίσκου ανέλαβε ο DJ Stuart Price, με τον οποίο η 68χρονη τραγουδίστρια δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor»
Με ένα νέο dance άλμπουμ επιστρέφει το 2026 η Μαντόνα σε συνεργασία με τη Warner, τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καριέρα της και έχει υπογράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.
«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου.
Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Stuart Price, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «Sorry».
«Νιώθουμε τιμή που υποδεχόμαστε τη Μαντόνα πίσω στη Warner. Η Μαντόνα δεν είναι μονάχα μια καλλιτέχνιδα, είναι ένα ίνδαλμα, ένα πρόσωπο που παραβαίνει κανόνες, μια απόλυτη πολιτισμική δύναμη», είπαν από την πλευρά τους οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπέι-Σακ, συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Warner Records.
Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.
Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το «Madame X» το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε το 2021 στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία.
«Είμαι χαρούμενη για αυτήν την επανασύνδεση και αναμένω με ανυπομονησία το μέλλον: να κάνω μουσική, να εκπλήσσω, προκαλώντας ενδεχομένως λίγες αναγκαίες συζητήσεις», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου.
Την παραγωγή του νέου της άλμπουμ ανέλαβε ο DJ Stuart Price, με τον οποίο η Μαντόνα δημιούργησε το «Confessions on a Dance Floor» (2005), που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «Sorry».
Madonna Reveals New Dance Album Coming Next Year as She Returns to Warner Records https://t.co/oi5EYpUR2J— Variety (@Variety) September 18, 2025
Η 67χρονη καλλιτέχνιδα, που είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τη Warner το 1982, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2007 για να συνάψει συμβόλαιο με τη Live Nation, ένα από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής.
Έπειτα από τρία άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο εκ των οποίων ήταν το «Madame X» το 2019, η Μαντόνα επέστρεψε το 2021 στη δισκογραφική εταιρεία με την οποία ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία.
Ειδήσεις σήμερα:
Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό
Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα
Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό
Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα