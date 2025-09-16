Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκαν στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland
Το βασιλικό ζεύγος μαζί με άλλα διάσημα πρόσωπα πρωταγωνιστούν στο αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland»
Το βασιλικό ζεύγος μαζί με άλλα διάσημα πρόσωπα πρωταγωνιστούν στο τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.
Στο βίντεο, ο πρίγκιπας Χάρι ακούγεται να λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια» με τη Μαρκλ να προσθέτει ότι «ακόμα εξακολουθεί να είναι».
Δείτε εδώ το τρέιλερ
Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ABC για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, αναφέρεται πως: «Το "Disneyland Resort" έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.
Το αφιέρωμα τιμά τους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στην ύπαρξη του υπέροχου κόσμου της Disneyland και αποκαλύπτει σπάνιες πληροφορίες από τον Μπομπ Γκαρ πρώην στέλεχος της Disney Imagineer (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Walt Disney Company, υπεύθυνο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεματικών πάρκων και αξιοθέατων της Disney) που ήταν εκεί την ημέρα των εγκαινίων, αναλογιζόμενος τη συνεργασία του δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ».
