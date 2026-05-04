Όμιλος TITAN: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement στις ΗΠΑ
Οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο από τον Νοέμβριο 2025 έχουν πλέον ολοκληρωθεί
Η Titan America SA, θυγατρική της Titan SA, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement, εταιρίας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026.
Με την ολοκλήρωση αυτή, οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο από τον Νοέμβριο 2025 έχουν πλέον ολοκληρωθεί:
• Vracs de l' Estuaire (λιμάνι Le Havre, Γαλλία) -εργοστάσιο άλεσης με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων- η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026
• Traçim Çimento (Ευρύτερης περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων, καθώς και δικαιώματα άδειας για δεύτερη γραμμή παραγωγής 2,5 εκατ. τόνων- η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2026
• Keystone Cement (Πενσυλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κλίνκερ 990.000 τόνων (short tons) και με εμπορικές ευκαιρίες στον τομέα των αδρανών υλικών- η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 1 Μαΐου 2026.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεισφορά των εξαγορών, καθώς και η ευρύτερη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, θα παρουσιαστούν κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.
