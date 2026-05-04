Από τα χιόνια και το κρύο… στα 30άρια και τη σκόνη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τον καιρό τις επόμενες μέρες στο protothema

Η φετινή Πρωτομαγιά ήταν η ψυχρότερη των τελευταίων 136 ετών - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού σήμερα και τις επόμενες ημέρες





Μετά την πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία με χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα , η φετινή Πρωτομαγιά στην Αθήνα ήταν από τις πιο κρύες που έχουν καταγραφεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στο protothema.gr Συγκεκριμένα:-Η μέση θερμοκρασία 24ώρου έφτασε τους 13,3°C, τιμή που την τοποθετεί στις χαμηλότερες από το 1890 (σταθμός Θησείου).-Πιο κρύα Πρωτομαγιά έχει καταγραφεί το 1944 (12,1°C).-Πολύ κοντά ήταν και τα έτη 1987 (12,7°C) και 1988 (13,2°C).Με άλλα λόγια, η φετινή ημέρα μπαίνει στην «ελίτ» των πιο ψυχρών Πρωτομαγιών τωνΣε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού , σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία και λιγοστεύουν οι βροχές. Προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται να μας επισκεφτεί θερμό κύμα από την Αφρική το οποίο θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα -κοντά στους 30 βαθμούς.Για σήμερα Δευτέρα (4/5) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με εξαίρεση τις μεσημεριανές και περιορισμένες μπόρες που θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ανατολική Μακεδόνιας, της Θράκης, της Στερεάς και την Πελοποννήσου.Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά ,τους 17 με 18 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 19 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου.Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 12 βαθμούς στα κεντρικά.Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί με ένταση έως 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αίθριο ουρανό. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.



Την Τρίτη και την Τετάρτη οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ( 24-25 βαθμοί) .



Από την Πέμπτη και μετά και κυρίως στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα βρεθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ενώ ευνοείεται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τα θερμόμετρα δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς!



Όλο αυτό το διάστημα βροχές δεν προβλέπονται ιδιαίτερες.